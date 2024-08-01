孫女今年二十多歲，大學畢業後拿了碩士學位，出來社會工作就像當今年輕人一樣，個性和經濟都很獨立。她有一個視為終身伴侶的男友，不想受婚姻束縛，也不想生兒育女，養了兩隻貓，平日喜歡運動，攀石、練瑜伽，還參加洛杉磯 天使合唱團演出。

孫女在家時，喜歡研究烹飪，樂於下廚，不時弄些美食供家人親友享用。她觀看中外飲食視頻提高廚藝，能說流利的粵語，也愛中式菜餚，連粵式「職人吹水」節目也沒放過。

我們看著孫女長大，她學單車、十多歲考駕照 時，我都是她的師傅，也是她學游泳的導師。我們外出旅遊喜歡帶著她，搭郵輪去歐洲、由夏威夷到香港，祖孫同遊留下許多快樂的回憶，年紀小小的她，已充當我們的翻譯和監督。記得有一次在希臘機場時，老妻從廁所走出來，孫女發現她兩手空空，立即問妻子手袋在哪裡？原來手袋放在水箱上，沖廁後忘了取走，還好返回廁所看到手袋仍在，否則後果不堪設想。

我們夫婦八十多歲了，孫女教我們使用智能電話、電腦、上網購物，為我們翻譯英文文件和信件，成為生活上的好助手和老師。她為了更瞭解和協助我們，不斷地學習閱讀中文，利用拼音學中文。

老妻去年回歸天家，剩下我孤家寡人，難免有孤寂之感，她總會想出主意，說服我與她一起外出遊玩。我的兒子一家遷居德州 ，她說德州近日有多年難得一遇的日蝕，買了德州機票，順便讓我有機會探望德州兒孫一家。我曾說過掛念溫哥華的親妹，她到旅行社訂了溫哥華旅遊套票，今年五月陪我到溫哥華探望親妹。

行文時，我正與孫女住在兒子德州家中，每晚她親自下廚煮美食，吃了煎大蝦碌、咖哩雞、蒜香骨，以及日式香燒魚唇等，兒子全家人都吃得很過癮。三個孫子一同為爺爺來了個鋼琴、豎琴及中提琴三重奏，令我老懷大慰。

年幼時我們拖著孫女的小手遊山玩水，如今我老了，孫女陪伴我到處去旅行。