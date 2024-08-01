踩高蹺的健美女子。（圖／作者楊世勝提供）

「狂歡節」（Carnival）又名「嘉年華會」，是麻省大波士頓 地區最大的戶外文化節目之一，位於波士頓對岸的薩默維爾市（Somerville）的狂歡節始於二○一○年，但疫情 肆虐時，活動只能暫停舉辦。

市政府為了推動城市的藝術文化慶典，在五月貼出通告，還向居民發布短信要在六月二日舉辦疫情後的首次狂歡節，用於展示南美、加勒比海島嶼的多元文化；狂歡節還結合了展示各類服裝、面具、音樂、街頭化妝遊行、舞蹈、食品，以及工藝品展覽等內容。

大家期待已久的嘉年華會終於又來了，活動從下午二點至六點，為了取得比較好的觀看位置，我們很早就到達。參觀了在百樂匯主街兩旁，擺滿了加勒比海、南美、非洲等地的食品攤位，特別是熱帶水果及飲料很受歡迎。我們排隊等著攤商把偌大的新鮮椰子切開小口再插上吸管，就捧著椰子邊走邊喝。鄰近處則展示了琳瑯滿目、彩色繽紛的各類工藝裝飾品，例如絲綢、服飾、繪畫等，幾乎每個攤位的展品，就像一幅色彩鮮明的美麗畫卷。

音樂演奏一向為世界各地狂歡節的重要節目，首先由一隊肩背打擊樂器的男女樂手出埸，演奏著節奏明快的巴西 打擊樂，拉開了表演序幕，接著表演者跳著以倫巴和曼波為基礎的廷巴舞步（Timba）列隊進場。這天正逢星期天，氣候晴朗，遊行路線的兩旁擠滿周邊城市的居民和遠道而來的遊客，伴隨著富有韻律感的音樂，盛大的化裝遊行是這次藝術節的重頭戲。

在觀眾的驚嘆聲中，一個踩著高蹺、笑容滿面的女舞者，她邊跳邊舞走在最前面，居高臨下的姿態和柔軟潤滑的舞步，令人讚嘆不已。

隨後一群群年輕美女，身穿五顏六色的服裝、頭戴裝飾品，一身全由顏色鮮豔的羽毛、絲綢、綢緞與寶石和手工串珠所組合而成的打扮，是我見過色彩最鮮亮的服飾；加上她們粗獷、強勁的舞姿，邊走邊舞，實在令人陶醉。

緊跟在後是一列穿著寬鬆裙服、稚氣十足的兒童，他們也加入表演行列，在教師的引導下翩翩起舞，十分可愛。家長們在一旁助興，觀眾們都報以熱烈的掌聲。

一個以玫瑰色羽毛當襯托、如孔雀開屏似的美女舞者走過來了，她伴隨著樂曲勁舞，以優美的三百六十度旋轉向四周觀眾展示，優雅的舞姿和手工製作的精美服飾轟動全場。

最後，一批又一批穿戴不同裝飾和面部化妝的少女，在中央區翩翩起舞，她們健壯的體態、鮮豔奪目的服飾、熱情優美的舞姿，引發許多觀眾們熱烈歡呼，也把狂歡節推向了高潮，我們也深感震撼。

我會跳尊巴舞，也學過莎莎舞，就大膽地加入年輕人的行列，情不自禁地手舞足蹈起來，這種歡樂的感覺真好。

充滿魅力的狂歡節重新登場，讓我們對南美和加勒比海地區的文化藝術有更深的瞭解，他們展示出的熱情和敦厚的民族底蘊，已深植在觀眾心中，激情的歡騰也為社區增添生機和活力。

狂歡節已有十四年了，更豐富了有多元文化的薩默維爾市，但願嘉年華會永存。