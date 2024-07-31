帕勃曾經是我的同事，二十多年前他離鄉背井，逃離位於中美洲的小國薩爾瓦多（El Salvador），來到北加州 居住。

因為當地政府貪汙腐敗、經濟凋敝、黑道猖獗，所以民不聊生，再加上貪腐、內戰、貧富不均，以及動蕩的社會使得黑幫橫行，毒販走私敲詐綁票，更加劇治安的惡化，工廠、商店、住宅區等為護財保命，只有雇用持槍警衛二十四小時保護。

據說私人工商業雇用保全的花費，往往超過百分之十的總支出。市區街道上、速食店、機車行，甚至雜貨店門口都有私人警衛看守，該國的私人警衛比軍警人數還多。即使在那裡的有錢人，不論在家或出門，都在警衛和高牆的保護，每天為著自身和家人的安全膽顫心驚，這樣的生活與被關在牢獄中的犯人不相上下。

帕勃曾經擔任過薩國政府部門的審計長多年，因為厭惡貪腐的官僚作風。他的父親過世後，他便退下官職，承接規模不小的家族企業，生活雖然優裕，卻因為不願同流合汙，冒犯了當地有頭有勢的黑幫老大，受到暴力的恐嚇及摧殘，不得不淪為倉促逃命的難民。他歷經千辛萬苦來到美國，一切從零開始，他說雖然新移民 的生活極為艱難，但至少不再擔驚受怕。

在薩爾瓦多，他是一個高高在上的企業老闆，到了美國，他與曾經擔任總裁祕書的妻子一起放下身段，以低調的姿態從最底層開始做起。妻子替人做清潔工作，帕勃來到我們公司當臨時雇員，他兢兢業業、好學不倦的精神，很快便得到同事的認可，不久後也取得正式員工的資格。

在這同時，他進社區大學夜間部進修，重新學習他並不陌生的會計課程，後來終於成為一名會計師。多年以後，他的三個子女也先後順利完成大學課程並自立門戶。

在我離開了公司後，他總是抽空來我的新辦公室看我，只為感謝我對他的知遇之恩。那些年我一路支持並推薦他，讓他有機會晉升成為會計分析師，我告訴他，這一切都歸功於他自己的謙虛素養，以及比旁人更加倍的努力，才有這些成果，這是他應得的。

後來他搬到郊區買了新屋，遷入後便邀請我去他家慶祝，喬遷喜宴熱鬧非凡，屋內洋溢著拉丁民族好客熱情的氣氛，我是他唯一的中國好友。以後三不五時，只要他家有家慶，一定邀請我參加，我若因路遠而遲疑婉拒，他隨即說會開車來接送我。之後他的子女結婚以及新添了孫子女，他都不怕麻煩要接送我參與他們家人的聚會。

他說當初在上司認為他的英文不夠流利，而不願意考慮提拔他的時候，我毫不猶豫地伸出援手，為他的能力注入力量，最終上司排除了歧見，因而使他能順利獲得晉升的機會。

早年也身為第一代移民的我，更能體會其他種族在移民創業的過程中會遭遇的艱辛。我們都知道無論過去的背景有多麼輝煌，來到了人生地不熟的國家謀生，就必須放下身段，虛懷若谷，只有加倍付出心力，實事求是，才能得到尊重，迎來屬於自己的地位。