日前又到了美國獨立日，是看煙花的好日子。孩子們小的時候，我們會約幾家朋友一起先到觀景點的公園玩，再坐等觀賞煙花。每次各家都準備好各種零食、折疊椅、鋪毯，小孩們玩耍，大人們聊天，公園裡到處都是一群群的人，十分熱鬧。

公園裡有社區小合唱團和小樂隊，一直在演唱或演奏愛國曲目，還有一些給小孩玩的遊樂活動。有一年，在外野營巧遇煙花，空氣中飄著燒烤和食物的香味，加上煙花的濃烈味，令人歡悅。

印象最深的是二○二二年七月四日那次看煙花，因為還在疫情 期間，帶著顧慮和衝動，來到了北加州聖荷西 （San Jose）市中心一個停車場的頂樓天台，等待觀賞煙花秀。那一次，疫情雖已減輕許多，但天台上只有零零星星數家等著看煙花，不知是大家都選擇報復性出遊了，還是仍躲在家裡防疫？我內心仍閃過一絲不安，是否自己的行為太冒險？

各家之間分布在各個角落，都自覺地保持著安全距離，偌大的天台，在夜幕下更顯得空曠，但每個人的臉上都喜形於色，等待看煙花，有些人坐在躺椅上喝著飲料、忙著聊天；有些人伴著車子裡的音樂翩翩起舞；孩子們更是嬉笑玩耍，奔跑叫喊著。

兩年多來，大家居家上班或戴著口罩 出門，商店裡隔著六尺排隊，感覺人與人的距離很遙遠，也很久沒見到這麼多人如此開懷了，好像不僅是慶祝節日，更像慶祝疫情結束，終於恢復自由。我不禁感嘆，再可怕的疫情，也擋不住人們對美好生活的渴望與追求，心中的忐忑頓時消失得無影無蹤。我怡然自得地坐在角落裡，帶著口罩，靜靜地欣賞這久違的快樂場面，以及萬家燈火中的聖荷西市區。

終於煙花秀登場了，伴隨著一聲聲驚雷，一串串爆竹騰飛而起，一顆顆閃爍著五彩的星光，在空中飛舞成一束束的花柱，又很快綻開形成滿天繁星，照亮整個夜空，彷彿一片花海，華麗又豔美無敵，令人迷醉。

從小到老，我看過無數煙花，但每次再看到時，依然莫名興奮，總讓人期待下一個更加絢麗壯觀的爆發。

燦爛的煙花照亮了夜空，這是它拚盡全力的一次綻放，美得令世界為之嘆息。煙花美麗而短暫，它用一生完成對美的最好詮釋，帶給人們許多快樂。

人生亦像煙花，每個人的人生，從父母親焦急期盼的第一個呱呱聲中開始，成長的過程就像那怒放的煙花，在浩瀚的宇宙中，只是一瞬間，卻有著各自無與倫比的精采；每一次燃燒都爆發出閃耀光采，燃過之後便歸於平靜，從此世間繁華，不必再問。