我因為工作的關係，有幸全家能在加州灣區 （The Bay Area）居住超過四十年，內心時常很感恩。但是八年前，我家被螞蟻搞到生活大亂，天天都有螞蟻排成長長的隊伍來找食物，我們只好把放在冰箱外面的食物架起來，並在下面放一碗水，這樣螞蟻就爬不上來了。

但這不是徹底的解決辦法，我們的生活被螞蟻搞得亂七八糟，日子有點過不下去了，盡全力封閉螞蟻的出入口，但卻沒效果，我非常不想用殺蟻劑來消滅牠們。後來我們找到了根源，是在一棵檸檬樹下，在不得已的情況下，只好請了一家公司來處理，在螞蟻出口處灑藥水，一次就解決了蟻禍。

八年過去了，近日又出現螞蟻，剛開始時數目不多，但很討厭，任何時候只要餐桌上有一個用過的碗，螞蟻很快地就來爬上爬下，弄得我們坐立不安。我們只好盡量將吃過的碗筷快快洗好，反正生活被這小小的螞蟻搞得非常困擾，但沒想到生活中的煩惱還不只有這一個。

有一天，來了一隻蒼蠅在餐桌上飛來飛去，更是令我們惱火，我無論如何也打不到牠；蒼蠅鬧了兩天就沒看見了，大概已死在家中某個角落。

天氣由冷轉到暖和，對上了年紀的人來說，很樂意季節轉變，我就把大門打開，想將外面的暖氣引進來，換換新鮮的空氣，這時沒想到一隻小鳥飛進屋中，我竟毫無所知。那是我睡午覺起來，眼睛還沒看清楚，朦朧中好像看到有一隻蝴蝶在我的茶杯上，正想趕走牠時，才發現是一隻小鳥，牠馬上飛到各處的窗子上，但全家的窗戶都不開放，牠根本飛不出去。

這隻小鳥就在屋中到處亂竄，弄得我們想盡方法要牠飛出去，但都沒辦法，後來發現牠飛到二樓，我們趕快趕牠到樓下並把樓上的門關好，然後也把樓下房間的門全部關好，最後限制小鳥飛到妻子的書房，我們只好將通往後院的門打開希望牠能飛出去，隔了好久好像沒看到鳥了，妻子說大概飛走了。正當我們以為一切沒事，妻子發現她的床單上竟然有一堆烏屎，真是讓人啼笑皆非。

那幾天為了螞蟻、蒼蠅和小鳥，弄得我們心情大亂，但只能幽默地接受，也算是生活中的一個小插曲。現在我們又回到處理螞蟻的情境，妻子打電話給專門處理的公司，八年前的公司已經不存在了，現在有些公司非常厲害，但簡直讓我們害怕，因為要我們立刻把信用卡 號碼給他們，還要我們簽一年合同，我們當然沒答應。

後來我們找到一家比較老實的公司，店家說，現在外面時不時就下雨，用了藥水也會被雨水沖走，要我們過陣子再約時間處理。我不想要業者在屋內灑藥水，所以只好忍耐一下了。