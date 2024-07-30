記得我剛拿到紐約高中臨時教師執照代課時，有次派到一所頗具盛名的高中，按規定也得參加當天的校務會議。至今仍記得校長的叮嚀：「碰到有問題的學生，請注意隨時與家長聯絡，因為家長的參與（parental involvement )至關緊要，這也是為什麼學校審核申請入學的初中應屆畢業生時，特別注重申請表中家裡是否使用英語，以利於跟家長溝通。」

最近好友應邀幫忙住在外州的孫女完成作業，我才發現有的學校還注重祖輩的參與。好友住在外州讀小學一年級的孫女，奉老師之命，把塗上顏色用膠黏好、名叫Flat Stanley的紙版小男孩寄給她，請好友帶紙版小男孩一起遊紐約。

身為退休教師，她對老師的創意自然全力以赴，次日就冒雨帶著Stanley逛中城四十二街和五大道的觀光景點，有克萊斯勒大廈（Chrysler Building）、紐約市 立總圖書館、世界最貴房地產洛克菲勒中心（Rockefeller Center），以及其廣場前的太陽神金像及溜冰場、莊嚴華麗的聖派翠克大教堂（St.Patrick Church），還有五十七街金碧輝煌的川普大廈（Trump Tower）。

其他景點還有象徵促進世界和平的聯合國、遊客必來打卡的時代廣場、911紀念地剛蓋的教堂、正對著華爾街的三一教堂（Trinity Church）、影響世界經濟命脈的紐約證交所，及其街邊遊客為了發財，爭相觸摸牛角，並在牛尾拍照的銅牛、近距離拍攝的新世貿大樓（WTC）、如雄鷹展翅的的西田大商場（Westfields Mall），寬敞別致的商場中央放置一台鋼琴，任高手一展琴藝，自娛娛人。

雖然二月底的紐約天寒地凍，她還是頂著寒風，帶著Stanley走到連接曼哈頓和布魯克林 區的布魯克林大橋（Brooklyn Bridge），遙望壯觀的新世貿中心大樓、紐約市政府大樓，以及其背後聯邦法院頂上鍍金、在陽光下閃爍發光的公平女神。兩個負責巡邏的紐約警察，不但幫她跟Stanley拍照，還主動要求和Stanley合影。由於冬季開往自由女神 的渡輪很少，所以她只能附上以前拍的自由女神像。

好友為了配合老師的用心良苦，連續三天馬不停蹄地帶著Stanley參觀紐約著名景點，還請遊客幫她拍攝與Stanley合影，不明就裡的他們知道原因後，都欣然同意，還樂觀其成。有時找不到幫手，她還得把紙版舉得老遠自拍，有個開車經過的女士看到，刻意暫停到街角過來幫她拍照；兩人相談之下，才知住在上州的她，也曾參與孫輩這個作業，所以很樂意幫忙。

任務完成後，她請照相館洗出代表作，加上買好的禮品如明信片等寄給老師，屆時孫女會向全班講解，讓同學也跟著Stanley遊紐約。為了圓滿完成解說，孫女不僅頻頻和好友通話，還問奶奶什麼時候能來玩？什麼時候她可以親自去參觀這些景點？這個作業不僅讓小學生不出門，就能暢遊分居全美各地祖輩的城市風貌，還能增加祖孫聯誼，甚至可能進一步促成實地往訪，藉此增廣見聞，老師的教學創意確實可圈可點。