加拿大溫哥華（Vancouver）的名字，我認為本身就有溫馨感，可能是那個「溫」字和「華」字釋出的「溫暖與親切」？亦或是一提到溫哥華，就想到那裡溫和濕潤、陽光明媚的環境和天氣？又或是在那裡放眼望去，滿街滿眼都是中文字招牌？

英屬哥倫比亞（British Columbia）又稱BC省或卑詩省，卑詩省是BC Province的中文音譯，它和列治文（Richmond）一樣，初看耐人尋味，原來都是廣東話的音譯。這裡很多華人都說著讓我耳熟能詳的廣東話，他們大多數來自香港 ，此處有多家高級酒樓和餐館供應正宗的港式佳餚，使溫哥華成為頗負中華美食盛名的大都會，這是溫哥華與香港的因緣。

上次來訪，有一個香港老朋友宴請我們吃皇帝蟹，令人留下深刻印象。皇帝蟹到處都可見到，但是「一蟹三吃」套餐美味無比，也許是這裡華人的獨創。第一吃是將蟹腳切成三段並剖開，佐以蒜蓉清蒸；第二吃是將蟹腿蟹鉗敲碎，再以薑蔥爆炒；第三吃是把蟹黃蟹殼蒸煮糯米，就變成可口的「蟹鮮飯」。那次旅遊，除了主菜是「一蟹三吃」，還加上蝦仁滑蛋、東坡肉、石斑魚塊和白切雞等幾道料理，讓我們十多人吃得非常開心。後來我在亞洲想再找到相同的螃蟹料理，但都沒有找到。

我和老伴退休 後賦閒在家，受新冠疫情肆虐影響，已經有好幾年沒有出門遠行，住的地方又是美國小城鎮，周圍沒有備受稱讚的中餐館，本來就喜歡品嘗美食的我們，近年來，不知不覺變得愈來愈嘴饞。這次專程造訪溫哥華，花了很大的心思，希望能夠好好地享受當地美食。

我們第一次來溫哥華是二十多年前，後來也來過兩次，但相隔都很久了，此次能成行，非常興奮。我們先到下城（Downtown）舊地重遊，搭乘hop on hop off觀光 巴士，看市容和聆聽著名建築介紹；而後再到GasTown的煤氣鐘前留影，再去造訪孫中山先生紀念公園，並回顧辛亥革命歷史。

此外，我們環遊了著名的史丹利公園（Stanley park），仰望高聳入雲的紅杉樹等；還去Jasper看洛磯山風景，Jasper四周環山，山頂上覆蓋著皚皚白雪，在陽光的照耀下，彩色絢麗繽紛，身臨其境，令人心曠神怡。

這次四處遊玩，最開心的是常遇到好人。有一次我們在下城要買渡輪船票，售票員竟主動為我們推薦長者Compass卡，卡值六元，是可退還的，儲值二十元，用完可以再充值。我們拿Compass卡坐船、搭捷運Line Canada和市內各號專線巴士，去了很多地方觀光、購物和吃東西，節省了叫Uber或計程車的時間和金錢，非常方便。

今次重遊溫哥華，當然會想再吃皇帝蟹，仍然是「一蟹三吃」，這次蟹殼蟹黃煮葡國飯，一樣美味可口。吃皇帝蟹套餐，人多熱鬧才開心，因此在溫哥華的親友頻頻相約歡聚，飲茶吃飯給晚輩發利市。飯後一起散步遊公園談心，參觀退休中心，還去漁人碼頭和逛購物中心。親友相聚可增進情誼，也是旅遊的另種快樂和目的。

此次如願以償地吃了許多美食，從油條、豆漿、上海菜、廣東燒臘、煲仔飯和海南雞飯等，溫哥華的廚師手藝高超，讓人讚不絕口，果然名不虛傳。此外，這次還遇到一家娘惹餐廳，店主夫婦兩人都是來自馬來西亞，提供正宗的珍多飲料。珍多是一種東南亞特產的碩莪sago樹桿磨粉製成，對身體有益，我特別愛吃；同時他們還有販售肉骨茶、沙嗲（Satay）、椰漿飯和娘惹糕等，都非常道地，令人喜愛，期待下次再次造訪溫哥華。