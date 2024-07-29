月圓月缺，時光荏苒，母親離開我們八年了，雖然再也看不到身影，但她留給我們的影響，時常在生活中出現。

我小學六年級的時候，就是在英語聲中醒來，哥哥當時剛進初一，母親買了一整套英文教科書的唱片，每日一早就開始播放，所以我在那時候，早就背完整本的初一英文課本了。每日在「This is a book.」的黑膠唱片聲中醒來，在六十年前應該是非常獨特的鬧鐘吧！這也是奠定了我的英文基礎第一步，由此可見母親栽培子女的遠見。

在我出國之後，母親師從國畫大師黃君璧學畫魚，學成後也捐出很多畫做慈善。有一次，母親半夜腹痛拉肚子，她沒有驚動任何人，只是唸觀世音菩薩佛號到天亮，一切平安無事。之後她因此吃齋一個月，畫了一幅有半個門大小的觀世音菩薩相，拍了照片，洗了一千張送去佛光山西來寺和人結善緣，這也是母親和佛光山結緣的開始，後來母親的牌位就在西來寺懷恩堂內。

母親一九九一年自父親中風 辭世後長居美國，周末她常帶著我和弟弟兩家人吃飯，吃完飯後，母親總會帶一些水果和我們一起去公園聊天曬太陽。母親因為有糖尿病又不肯吃藥，飯後血糖上升，利用到公園走走降低血糖，這也是一種好方法。

在美國期間，每次在餐廳吃飯時，有時桌上會有需要捐款的人，留在桌上的小鑰匙鏈或橡皮擦之類的小東西，母親不准我拒絕，也不論有沒有用，一律押上現金照單全收。她常說感恩今生，現在修的是來生，她教會我們助人是不可以期望有回報的，發善心是對自己的要求，而不是要求回報。

公園裡的藍天白雲，母親常說這是免費氧氣開放，鼓勵我們有空時到戶外活動。母親身體力行告訴我們，健康不能靠醫生或藥，健康要靠自己多運動。當時女兒還小，看著她小小的身影在沙灘堆裡或是在溜滑梯上，玩到不想回家，我們也藉此機會聊聊一周來碰到的事情。現在回想起來，就是當初母親的作風，養成我們現在常去公園晨運的習慣。女兒現在上班前，有時早上五點半就衝進健身房運動一小時，回家沖澡完再出門上班，想必這也是外婆留給她的正面影響吧！

二○一六年四月十三日，我和弟弟如往常一樣，一起去看住在阿賽頓（Atherton）療養院 的母親，餵她吃午餐時，發現母親胃口不好，臉色也不好；當我輕聲告訴弟弟時，看到母親的眼神彷彿在說「妳懂我。」難得她的眼神特別有表情。

當時母親已經三年不說話了，我還以為她就要開口說話，但是母親只是默默地望著我，離開前我還特別多抱抱母親，叮嚀她隨時唸觀世音菩薩，因為母親篤信觀世音菩薩。我放好阿彌陀佛經隨身小唱機，在母親枕邊陪她午睡，這是我和母親生前的最後一次見面。

次日凌晨四點十四分，接到母親在睡眠中安詳辭世的消息，如今回想起來淚如泉湧，悔恨當天沒有多陪陪母親走完人生最後的一段路。我的母親活到了九十八歲，當時發喪帖是粉紅色，算是高壽喜喪。

現在想起母親仍然會濕了眼眶，女兒提到外婆也會有這樣的情緒，她告訴我，她很想念外婆。母親留給我們很多正能量與正面的啟發，例如注重飲食和運動、有健康生活人生才有意義等。還有除了一分努力一分收穫，多做善事且不求回報，要記得活在當下。

許多人內心深處都有一個安全的地方，那就是母親永遠都在，心安便是家。