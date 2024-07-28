我定居在紐約長島 的賽奧塞（Syosset），那裡喬木成蔭、綠草遍地，更是小動物、鳥雀和昆蟲活躍的地方，那些可愛的小精靈，常常使我為之著迷。

有一天，我無意中看到後園的草地上，有一隻出生不久的松鼠，牠長得嬌小玲瓏，翹著長尾巴，在樹枝間和柵欄上跳來跳去地自尋樂趣。我示意孫子樂樂快點過來看，樂樂屏聲息氣、滿眼驚喜，他對松鼠點頭，牠也眼睜睜地看著樂樂，似乎在問：「你叫什麼名字？」動物和人彼此的默契和互動，構成了饒富興味又溫馨可人的場景。

或許松鼠有點害羞，一頭鑽進了地板上的一個小洞，為了進出方便，那個洞是牠一點一點咬出來的。我不禁幻想著，牠是想和樂樂當好朋友嗎？

我還經常看到一隻圓滾滾的土撥鼠，牠在草地上東張西望，似乎在欣賞小草的嫩綠、觀望露水的晶瑩。樂樂向牠招手，牠弓起靈巧的身子，倏忽鑽進了小屋下的地洞。一會兒，牠又在洞口出現，原來牠感覺小夥伴來了。

那是一隻有著長耳朵和短尾巴的小灰兔，紅紅的眼睛毫不在乎地「招搖過市」，可能牠也想在土撥鼠面前，表明自己機敏過人吧！據說土撥鼠非常聰明，智商比小狗還高，那麼小灰兔是不是不服氣，想和土撥鼠比個高下，到底是誰更聰明呢？

夏天到了，黑夜中小小的螢火蟲在樹影草叢裡翩翩起舞，牠們一閃一閃亮晶晶，靈活自如地到處出沒，似乎有意吸引人們的注意。樂樂為之驚奇，我更為之驚嘆，我們就在朦朧的夜色和流螢的閃光中，一起探索幽暗中顯現的神祕。

我過去以為只有在農村和山區，才看得到螢火蟲的身影，想不到在這裡也能夠零距離地親近，可見生態環境對生命的呵護有多麼重要。我相信螢火蟲不甘寂寞，一定也喜歡和我們追逐嬉戲，不然為什麼夜深了還不回去睡覺，要和我們玩躲貓貓呢？

對了，當柔美的黃瓜花在藤蔓上迎風搖曳時，發出嗡嗡聲的蜜蜂為之吟唱，斑斕的蝴蝶為之飛舞。特別是籬笆上小南瓜散發的甜香，招惹得蜂蝶樂不可支，轉啊轉個不停，盡情釋放天真活潑的靈氣。我讚美牠們採集甜蜜的愉快，牠們和人類一樣都有愛美的天性。

在後園種植的蔬菜，儘管長得不怎麼樣，也是我的心愛物。想不到辣椒、刀豆、番茄和黃瓜等，在黑夜中被小動物啃得殘缺不全。可是我並不惱火，我反而覺得這些小動物討人喜歡，不嫌棄我的種植不像樣，還來頻頻光顧大飽口福，證明牠們看得起我，有意賦予後園蓬勃的生氣和活力。

更有趣的是，窗外一棵塔形的杉樹上，時不時有麻雀銜著什麼東西，從樹葉的空隙間跳進跳出，這是怎麼一回事？透過仔細地觀察，我才明白樹中有一個雀巢，有小雀在裡面等待餵食。過了一陣子，小雀長大了，接著飛走了，也許和這裡的翠尾鳥和紅腹鳥結交成朋友，一起去玩遊戲了。

有時候草地上會有零零落落的羽毛，兒子調出監視器拍出的影像，驚訝地看到一隻猛禽從空中俯衝下來，是不是溫順的野鴿遭殃了？我暗暗地嘆息，想不到這裡也有弱肉強食的叢林法則。我認為大自然應該減少和消除可悲的殺戮，大地失去了可愛的小精靈，還有活潑的生趣嗎？這是我和樂樂共同的願望。