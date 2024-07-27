在新奧爾良（New Orleans）遊玩期間，把法國區白天和晚上的爵士樂 氛圍好好地領略了，又去參觀一些博物館 。之後就本著未知死焉知生的理念，像一個存在主義哲學家一樣，去叩拜著名的墓園。

乘坐電車到了終點站，往左邊走了兩個街區，就看到兩米高的厚牆，以及牆後更高的墓室。這裡就是這座城市裡的旅遊熱點Leafy Lafayette Cemetery。沿著墓園繞了一圈，發現墓園方正，每面都有一道鐵門，但鐵門都是關著的，人進不去，牆和墓室墓碑都很斑駁，披上了厚厚的歷史風塵。

到訪前就做了功課，知道這個墓地是新奧爾良歷史最悠久的，墓主們大都是從愛爾蘭和德國來的開拓者。大型墓都是寬闊的家庭墓室，共有一千一百家庭，而墓主數量有七千個。好幾個著名的人物都在這裡安息，好幾部電影也曾在這裡拍攝過。

以為墓主們一定躺平好幾百年了，在一道門那裡，找到了一個正對我的墓碑，才發現那是Burke家族的同穴墓，立了兩塊碑，兩塊碑上列了好多墓主。入墓時間跨度很長，最右這塊墓碑顯示，五口人入墓時間跨度達六十年之久，從一九三二年到一九九二年，離世時間並不遙遠。

墓園的周遭就是活人們的家園，在故國，墓園大都在荒山野嶺。按風水來說，住宅跟墓地太近，陰氣太重是一大忌諱。但西方人才不信邪，墓園就在新奧爾良的高級社區，也是著名的園林區。

孔夫子說，君子和而不同，還說敬鬼神而遠之，但在西方人眼裡，先不說人與人之間是否可以和而不同，但可以肯定的是，活人與死人是可以和而不同。

園林區內豪宅一棟接一棟，豪宅裡有偌大的庭院，庭院裡樹木蔥蘢、花草繁盛。巨大的橡樹在街頭兩旁日夜自由生長，終於在街道上空相擁相抱，遮天蔽日。在街頭走著走著，故鄉熟悉的桂花香居然也飄了過來，豪宅大都有上百年的歷史，於是豪宅的主人成了過眼雲煙，換了一個又一個，只有豪宅風采依舊。

知道大明星珊卓布拉克（Sandra Bullock） 也在這裡擁有一棟房子，很是興奮。我按照Google 地圖指引，找到了目的地，有一對夫婦也在那裡東張西望，於是我就問兩位：「這棟豪宅是不是珊卓布拉克的家？」男的就說：「我們也不知道。」我回答：「按照Google地圖，應該就在這裡，但不知道是那棟？」兩人就繼續在手機上找答案。

這時走過來一個遛狗的男士，這對夫婦一邊撫摸著那條黑狗，一邊跟狗主人隨意聊天。此時，我在手機終於搜到珊卓布拉克豪宅的確切地址。我就對那兩位指了鐵門上的門牌號碼說：「就是這家。」

後來，我又在附近找到約翰古德曼（John Goodman）還有小說家安妮賴斯（Anne Rice）的府邸，想像著他們在這些巨大房舍裡讀書、寫作和吃飯的情景，覺得很魔幻。

在偌大而靜謐的園林區，逛到夕陽西下，這才又登上電車，回到市中心。