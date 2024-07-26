鄰居把房子所有邊牆拆光，換成乙烯基牆板，永遠不需要油漆。（圖／作者羅吉原提供）

老美習慣自己做（DIY）房子的維修，全美國各地都有房屋維修中心，販賣修房屋的工具、材料等，周末可以看到很多上班族到修屋中心選購。我們住的新澤西州 是紐約郊區，房子大多是木造平房，油漆房子外部是一個常見的項目，在美國的老中也入境隨俗，很多人都自己動手做。

油漆房子外部的油漆有分「油漆（paint）」與「染色漆（stain）」兩種，染色漆不是中文翻譯，如果英文直譯叫汙漬、染色，都沒有油漆的意思，用Google 翻譯，英文「牆板塗上染色漆」譯成「弄髒牆板」會不知所云。幸好美國境外的老中不流行DIY，所以英文染色漆沒有中文翻譯也沒人管。

油漆與染色漆截然不同，油漆裡面的顔料粉（pigment）濃厚，乾掉後形成一層厚的保護膜，油漆不滲入木料，容易剝落，如果不剝落可以十年不壞；染色漆顔料粉稀薄，形成的保護膜有彈性，可以隨包住的木頭熱脹冷縮，它滲入木料，與之緊密結合不容易剝落，不過能支撐五年就不錯了。染色漆有透明、半透明、不透明三種級別，顔料粉越多越不透明，也越耐久。

房子的外牆有「飾板（trim）」和「牆板（siding）」，飾板在房屋表面的周邊，木板厚且平坦，適合油漆；牆板則是大面積的牆面，一片片的水平、垂直，以及傾斜木板，如果表面起伏不平，適合用不透明的染色漆；若是光滑，則可塗半透明的染色漆來凸顯木紋之美。

三十多年前，我家斜對面的鄰居是個年輕老美，我看到他用油漆刷邊牆，我心想糟了，建商給的是油性染色漆，幾年後，邊牆黯淡無光，但沒有漆剝落的跡象。鄰居很容易塗上新漆，讓房子立即光鮮亮麗，十年不壞。可是十年後怎麽辦？油漆到處剝落，如果我DIY，這麽大面積幾乎無法刮乾净，所以我才認為糟了。

闖禍的屋主早已搬離，新屋主也許不知道邊牆油漆有誤。十年前，我看到當時的屋主投下大資本，把房子所有邊牆拆光，換成乙烯基牆板（Vinyl Siding），從此一勞永逸，房屋飾板、牆板永遠不需油漆，牆板上錯漆的問題也消失。其實所有房子維修時犯下的錯誤，都不是世界末日，只要肯花錢都能消災。

我年輕時，房子邊牆油漆DIY，現在年紀大了，交給專業工人做。我剛開始DIY時，發現油性染色漆約三年就揮發殆盡，不但邊牆顔色黯淡，還會大面積地長出黑黴，很不雅觀。我拿家用漂白水沖洗，黑黴馬上在我眼前消失，邊牆乾後，就上一層新的油性染色漆。它的油滲入木頭，下雨時水珠結出，隨著時間推移讓油蒸發完，水珠沒了黑黴也長出來，又要油漆了。

後來，我讀到油性染色漆裡的油，正好是黑黴菌的食物，就改成水性染色漆。它跟木板黏合較差，漆會剝落，DIY愈來愈難。專業工人戴防毒面具或N95口罩 ，把漆剝落處先用砂紙磨平，再上油性底漆，最後才上兩層水性染色漆。染色漆裡含有殺黑黴菌的毒劑，所以剛漆過的邊牆不會長黑黴。

前年，我找人來粉刷邊牆，我把房子的邊牆分三部分，分三年才漆完。第一年漆的，隔兩年都沒長黑黴，可見塗兩層染色漆毒劑充足，漆沒有剝落，代表工人施工仔細，打磨、底漆都到位。專業油漆匠比起我DIY，品質當然好多了。