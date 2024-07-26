日前拜讀家園版作者查莉萍，於二○二四年五月十六日登載的文章「母親的拿手菜」，頗有感觸。

我的母親經常烹煮紅燒獅子頭，這道菜香嫩可口，入口即化，因為父親愛吃，她是跟鄰居家婆婆學的。後來我也學會了母親的這道菜，大學時還特別煮給好友品嘗。母親的另一道拿手菜是甜酸炸花枝，每逢過節或大年夜，母親總會烹飪此菜，將切好的花枝塊沾麵粉油炸，另將切碎的蒜頭、蔥花、糖、醬油、香油與些許醋拌勻，然後澆於其上，口感清脆，酸甜可口。

後來我隨丈夫赴美國北卡 羅來納大學教堂山分校求學，期間母親來訪，她教我在獅子頭這道菜中，加入切碎的馬蹄，使得口味更加美味。此外，母親還教我學做花椒雞，先將雞腿用鹽與花椒粒醃製，置於冰箱中一至兩日，讓它入味，取出洗淨，然後放入電鍋中蒸熟，待冷剝絲，可先以黃瓜絲鋪底，再放上雞絲，然後調入蒸雞時，溢出的少許雞湯，與些許醬油，香油拌一下，便可食用。花椒雞這道菜的雞肉嫩滑可口，黃瓜清脆爽口，非常開胃。

另外，還有以甜麵醬、辣豆瓣醬與熟碎肉調勻的炸醬，也十分美味，煮好麵條後，酌量加入醬料，就是一道香噴噴的炸醬麵。母親來美國探親時，也教我包粽子，自此以後我家經常可以吃到新鮮的粽子。

記得一九九四年二月生女兒時，母親來北卡州教堂山（Chapel Hill）幫我坐月子，剛生產完，母親便託外子帶來蛋湯給我墊肚子，同時也帶來一雙拖鞋給我穿，讓我不接觸到冰冷的地面。

因我體質不適合吃麻油雞，所以她特別從台灣帶來了性質相對溫和的苦茶油，還與外子到附近杜倫（Durham）農夫家，買了一隻老母雞來煲湯。每天一早睜開眼，就可吃到母親以薑片與苦茶油炒的雞蛋 豆腐，坐月子期間，我不斷地進補，體重胖到五十幾公斤，先前的痠痛都消失了。

當時母親說，這是她最後一次來美國，因為她已經七十歲了，回台灣後，她要專心照顧姊姊的三個孩子。記得二○○三年時，我曾回台灣看母親，因為女兒需要一件旗袍，母親還特別陪我到台北市延平北路去購買布料，然後由表嫂趕工製作。

那趟回台灣，我半夜睡覺時，母親還幫我蓋被子，那時我已四十幾歲了，無論兒女的年紀多大，在父母的心中，永遠仍是長不大的孩子。母親過世已十五年了，我仍時常想起母親穿梭在廚房忙碌的身影，心中便感受到滿滿的母愛。