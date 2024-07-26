我們張王李趙四家先後搬進馬州蓋城（Gaithersburg）倫敦老年公寓，分別住在三、四、七樓。因為是同一個族裔，語言又相同，都在中國退休，也都是為了照顧孫兒來美國，彼此相處得很好。

我們這四家很巧，子女都住在同一個社區，我們常帶著孩子在社區遊樂場玩，因此很早就認識了，大家都很隨和，成為好朋友。隨著綠卡 的取得，年齡愈老，我們過得愈來愈幸福。

老人要住在滿意的公寓並非易事，這四人中，張姓老人最先取得永久居民資格，並在蒙郡公共圖書館上班，知道較多社會信息，最先住進蓋城的低收入 倫敦老年公寓。他及時把該公寓開放信息告訴大家，經過近四年的申請，其餘三家先後都住進這個公寓。我們住在同一個公寓，四家關係更近了，誰有高興事和不愉快的事，都會一起分享和交流，消除鬱悶和不愉快。

住在兒女家幫忙照顧孩子有樂有苦，看著孫兒活蹦亂跳一天天長大，確實有說不完的高興；但照顧孩子、做飯、收拾家務是苦差事，尤其身體不舒服時，還不敢和兒女說，只能咬牙苦撐。例如張太太曾三次累到昏迷倒地住院，趙太太曾累得體力不支，早晨還得硬撐著起來做飯。這些苦水我們常在一起傾訴，大家相互共勉。

兒女們也很關心自己的父母，知道父母的辛苦，在節假日帶他們去搭乘郵輪、飛機，到外州或國外旅遊、散心；兒女一旦入籍取得公民資格，就及時為父母申請綠卡。我們四家分別於二○○三年、二○○四年和二○○六年都拿到了綠卡，那高興勁甭提了。綠卡對我們老人太重要了，有了綠卡就可以申請老年公寓，也能申請食物券和申請醫療保險。

綠卡在美國是一個重要門檻，有了綠卡，相關福利就有指望了，來美國也方便了。說實在的，綠卡沒拿到前，一直提心吊膽過日子，生怕患病住院，生怕來美簽證被拒絕。我們四家中，趙方夫婦第一次來探親只超過一個月，再來美申請就被拒簽了，等了一年多才准簽。孩子沒人照顧，急得女兒天天打電話催促。我們在一起就閒聊這些事，相互提醒如何不生病和來美探親不超過時間等事宜。

不過有一件讓我們很難忘的事，我們常拿這件事來分享在美國生活的快樂。二○○八年，趙方的太太患病住院，出院時醫院開的帳單是三○○六美元，看到帳單把趙方先生給嚇壞了。趙方如實說付不起這麼多醫療費 ，醫院工作人員便把一個慈善機構的資料給趙方並說：「這個機構可幫助你。」本來壓力也很大的趙方女兒如獲至寶，她立即到該慈善機構申請幫助，大約八個月後，該機構全額墊付了這筆醫療費。趙方給我們說這件事時，都雀躍了起來：「世界上還有這樣的好事。」大家異口同聲地說：「美國真好」。

我們住在老年公寓，拿到食物券和看病吃藥不花錢的醫療卡，後來又進了老人日間護理中心，此時此刻，我們在美國真像是上了「人間天堂」。