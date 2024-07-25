安娜紅寶石瀑布（Anna Ruby Falls）是罕見雙瀑布，位在喬治亞州（Georgia）海倫市附近。（圖／作者胡剛剛提供）

安娜紅寶石瀑布（Anna Ruby Falls）是美國喬治亞州 （Georgia）海倫市附近的罕見雙瀑布，我一度把它和位於美國田納西州 （Tennessee）查塔努加市的紅寶石瀑布（Ruby Falls）混淆。後者隱藏在瞭望山內的地下溶洞中，神祕廣闊，名聞遐邇，但被發現的時間遠遠晚於安娜紅寶石瀑布。

有趣的是，這兩個瀑布都得名於發現者的家人，安娜紅寶石瀑布以約翰·尼科爾斯將軍的獨生女命名；紅寶石瀑布則以探險家利奧‧蘭伯特的太太命名，它們的命名都是愛的見證。

夏日周末，我們全家驅車來到安娜紅寶石瀑布，沿著瀑布修建的步道行走，長度半英里，翠木蔥蘢，枝葉掩映。

十幾分鐘的步行中，我們踏著落滿粉色花瓣的石板路，呼吸著森林初醒的芳香，談笑而行。身畔的潺潺溪流如絲綢般滑過高低起伏的岩石，混合了鳥鳴的琤琤水聲，彷彿是天然的白噪音助眠儀，將我們引入亦真亦幻的祕境。

八歲的兒子鋼珠一開始不想去，說要在家睡懶覺，直到面對此番美景，立刻目瞪口呆，然後熱情地當起帶路人。他連跑帶跳，發現只能容身一人的洞穴，馬上擠進去看一看；看到一棵彎腰鞠躬的松樹，趕緊伸手摸一摸。看他興致勃勃的樣子，我們相視一笑，令人腿痠的上坡路也變得十分輕鬆。

終於，我們到達了步道頂點，只見兩條溪流肩並肩，從高聳的山岩上翻滾而下，氣勢恢宏，令人嘆為觀止。其中尺寸稍大些的溪流名為柯蒂斯溪，另一條叫約克溪，它們在底部匯成史密斯溪，並最終流入尼科伊湖。我的父親說，安娜紅寶石瀑布看起來像微縮版的伊瓜蘇瀑布，伊瓜蘇瀑布位於巴西 和阿根廷邊界，由二百七十五個獨立的瀑布組成，其豐沛的水量和彌漫的水霧，常常營造出多道彩虹的奇觀。

我們在安娜紅寶石瀑布前的露台上觀賞、拍照，歇息後流連忘返，要不是突然下起毛毛雨，也許還會待上好一陣子。返回的途中，鋼珠已經開始計畫下次什麽時候再來拜訪了。