當我從居住的南加州阿罕布拉 （Alhambra）圖書館 地下停車場，坐電梯上一樓時，留意到電梯的牆上貼著圖書館書本大特賣，每一袋兩塊錢，時間從五月二十二日開始到六月初。我心裡暗想已經開賣三天了，不知還有多少書可供選擇。

當我進入一樓的圖書館歸還三本書之後，又在書架駐足一下，沒找到我想要借的書。正準備離開時，突然想起剛才那個廣告，我轉身就搭電梯上二樓，因為平時賣書都是在二樓。上電梯的時候，我再一次留意到廣告寫及星期六的時間是在四點結束，我看看時間都已經四點十五分了，但是既然來了，我還是要一探究竟。

當我出了電梯門左轉，到賣書的那個房間，門口有一個老外工作人員正在整理架子上的書籍，我欣喜湊過去，看到有幾本中文書籍，工作人員示意我裡面還有很多，我聞言隨即走進去。印象中擺滿書架的書差不多被清空了，以前每本書是按二十五分到五元錢不等，而現在裝滿一袋才兩塊錢，真是太超值了。

當我走到第二排的書架時喜出望外，因為還擺著很多中文書。我仔細看著這些書，有些書我曾經借閱過，但此刻我還是想擁有它們。於是我就一股腦兒拿走七、八本，再留意一下有些小說居然是嶄新如初，全無被人翻閱過的痕跡。有好幾本是外文翻譯成中文的書籍，我大概看了一下故事簡介，又毫不猶豫地拿走了四、五本，此時我拿來的大袋子已經裝滿了。

我再細心看一下，還有一些印刷精美、圖文並茂的兒童書籍，如中國民間傳說、三毛流浪記漫畫書、成語故事書等，我也是毫不猶豫挑了數本，袋子再也裝不下了，我依然貪婪地再多看幾眼，看有沒有遺漏的，結果又給我找到了做甜品和烹飪的書，心想先囊括了再說，肯定有用武之地。

當我去付錢時，前面有一個年輕人也在付錢，我聽到工作人員找錢給他，他說不用找了。輪到我的時候，我拿出十塊錢，工作人員也同樣找錢給我，我忙說不用。她看著我：「妳確定嗎？」我說：「百分之百確定，這一袋子的書的價值是它的三十倍都不止。」她笑著問我還要不要袋子，我推辭說：「不用了，將名額留給下一個買書的人好了。」

當我走出門的時候，無意中看到架子上有一本封面，是一個熊媽媽和熊寶寶的超萌可愛組合，我的心一下子被融化了，不好意思問工作人員可否多拿一本？她很爽快讓我拿走。

當我提著沉甸甸重如磚頭一樣的書，從二樓再到地下停車場，心裡充滿著喜悅，十塊錢就可以買到如此豐富的書籍，真讓我如獲至寶。之前我也曾經在圖書館大特賣時買過書，但是從沒有像這次買到這麼多嶄新沒有任何破損的書籍。

回到家數了一下我買的書，居然有二十八本之多，重量達二十磅，這十塊錢超值得。同時我發現裡面有一本是私人藏書，上面印著一行字：某某人的藏書，閱後請歸還。我內心不禁感慨，曾經是某人的珍藏，到最後還是捐出給有緣人，這也是延續了書籍價值的很好方式。

突然想起最近看到的一則新聞，說及某一所著名大學的圖書館，全學年的借書紀錄只有十四次，所有去圖書館的學生只是貪圖那裡的清靜及用電腦上網，以前單純的借書還書已成昨日黃花。

不知目前的印刷公司還能堅持多久，也不知所有凝聚作家心血出書立作，還有多少人願去購買閱讀？在電子書日益取代傳統刊物的同時，還有誰懂得欣賞墨香？還有多少父母悉心培養孩子從小愛看書的好習慣？

也許某一天，我收藏的書會成為一堆垃圾，但是仍希望可以被某人珍藏著。