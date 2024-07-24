冷僻字「囧」如今被用來表示尷尬、失意、遇挫等意思，電影「人在囧途」說的就是一個老闆和一個農民工在回家過年的途中，遭遇到一連串麻煩和尷尬的故事。之前我和家人出去旅遊，途中也讓我「囧」了一回。

這事得從頭說起，我姊和外甥從上海來美國，要去佛羅里達州旅遊。他們先到我這裡，然後讓我們陪伴他們去佛州 ，旅遊的計畫包括要去的地方和景點，都是我外甥擬定的，我們先飛去佛州，然後租車出遊。

我一看到外甥擬好的路線圖，就想到一個人，那就是我的小學同學。我和張同學同窗六年，之後有好多年失去了聯繫，我們在不同的中學讀書；在中國「上山下鄉」的運動中，又去了不同的地方務農。後來我們都出國了，但有好長一段時間，我們不知道彼此都在美國。

直到二○一六年，我們的小學母校舉辦建校八十周年慶典時，我才得到張同學的訊息，並透過微信平台和她聯繫，之後我們一直保持聯繫，但並未見過面。張同學和她先生是去年剛從紐約長島搬到佛州，住所就在離我們旅行路線不遠的一個城市。我想，這次我們終於有機會見上一面。

然而人算不如天算，準備去張同學家的那天下午，我們正準備出發，我突然發現皮夾不見了，這下麻煩大了，因為我的駕駛執照和信用卡 都在裡面。信用卡還好，我可以馬上打電話給信用卡公司，關停我的帳戶，但丟失駕照 茲事體大，因為駕照在美國就是身分證，沒有它我就進不了機場，也無法搭機回家。

我們先是四處尋找，但毫無結果，於是我趕快去當地警察局。談不上是去報案，因為我也不知道皮夾是怎麼丟失的，我是去「報備」，目的是想讓警局出一紙公文，證明我已報失駕照，好讓我能夠憑此證明進入機場。

那天正好是星期天，分局大門開著，卻沒有人辦公，我只好打電話聯繫，半個小時後才來了一個警察。他先是登記我的個人資料，然後再詢問，最後他還要上電腦核對所有資料，才能出具相關報失的證明，他讓我在外面等候。等到我最終拿到一張警局的證明時，已經耽擱了很長時間，那個警察卻說：「這張紙並不能保證你能上飛機。」

一切只能聽天由命，張同學那裡是去不成了，因為天候已經不早了，我們到下一個住宿地還有幾小時的路程。於是我在途中發了一個短信給張同學，告訴她原委，她立刻回信息說：「太可惜了，自從一九六六年小學畢業後，我們還沒見過面呢！」

我也只能嘆息，這本來確實是一個見面的絕佳機會，但卻被我搞砸了。其實這件事就是我的疏忽大意，我的皮夾其實沒有搞丟，它從我的褲袋滑落到汽車座位底下，雖然我也在座位邊上尋找過，但當時我心急慌亂，沒有仔細查看，後來還是我外甥發現的。

沒有和老同學見上一面，張同學覺得很遺憾，而我則是一腦門子的懊惱。