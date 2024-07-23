「叮咚！」門鈴響了，我正在洗白菜，趕緊去開門。一個七、八歲的金黃頭髮女孩，展示一張圖片，不遠處站著她的媽媽，「English，No」我笑著表示不懂英語。時不時有上門推銷的，孩子不在家，我都是這樣打發他們。這是周日，只有我和老伴在家準備包餃子 。

小女孩依舊展示著圖片，我對著她媽媽用中文說：「我不會說英語。」只要我說出中文，換成別人就會轉身離開，但這個媽媽卻走到我身邊，認真地指著圖片上的餅乾圖案，又指著標記的六美元。我知道是在推銷餅乾，曾在超市門口見過，孩子們都是為某項活動募捐。「English，No」這次我說謊了，還像一個紳士在微笑。

女孩一直期望地看著我，她媽媽彎腰輕撫她的肩膀說了些什麼，女孩朝我揮揮手：「Thanks，Bye Bye」然後就轉身離開了，她勉強微笑，掩飾不了內心的失望。

老伴在屋裡和麵，我到院子裡剁白菜。以前來推銷的，都是孩子去開門，有時買，有時不買，很正常。我怎麼就說謊了呢？我們退休 後，來美國與孩子一起生活，平時都是孩子花錢購物，我們沒有消費的機會。所以我給自己尋找出幾條說謊的理由。可是那女孩失望的眼神，總能把我的理由給推翻，假如女孩是我的外孫女呢？

一種無法抗拒的力量，驅使我趕緊回到臥室，在床頭櫃翻找出六美元，攥在手裡，又走到院子，打開院門去追趕那對母女。

我家是社區第一戶，她們開著車肯定一家挨一家推銷，不會走遠。我看似緊急的腳步，其實是一種興奮的輕快，她們如果見到我追來買餅乾，將會感到多麼驚喜。大街上空空蕩蕩，不要緊，有幾條拐彎的岔路，她們包准在那裡。一拐彎，遇到遛狗的白人老夫妻，他們停下腳步，滿眼疑惑地看著我，我微笑回應，繼續急匆匆向前，還是沒看到人；當走到最後一條岔路，也沒有看到任何人影。這個社區有兩個入口，假如她們從另一個入口進來，那我們家就是最後一戶，她們肯定走了。

回到院裡，我繼續剁菜。那女孩不知道我說謊，但她母親肯定知道，再路過我家門口時，一定會記得這裡住著一個會說謊的中國老人。想到這裡，我又推開院門，我們社區對面還有一個社區，她們會不會在那裡？

不遠處的教堂鐘聲響了，我這個無神論者突然在心裡念叨：「上帝啊！就讓我追到她們吧！」這個社區有兩條彎曲的大街，我一下子快走，一下子小跑，遇到澆花的上海老教授，他一臉不解地問我：「你這是忙什麼？」來不及回答，笑一下，急匆匆往前趕路，還是沒看到人。我真後悔，那句「English，No」我怎麼說得那麼堅決乾脆？

沉悶地回到我家院裡，老伴正在剁白菜，她問我：「去哪了？」我把事情說了一遍。她說：「以後只要咱倆在家，遇到小孩推銷餅乾，就說OK買一包，給小孩六美元。」老伴說著，並上下看了我一眼，她笑道：「你就是穿這樣，滿大街去找人嗎？沒人看見嗎？整個兒比裸奔強點兒。」

我穿的是從中國帶來美國的緊身灰白色秋衣、秋褲，也就是內衣，平時就當睡衣穿。那時只想著追上她們，誰會想到要去換衣服。這一番追趕，是為糾正我的謊言，即便沒追上，日後如果想起她們的時候，有後悔，更有坦然的心安。