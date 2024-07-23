自由騎士（Free rider）一詞，翻譯為搭便車的人，通常指的是不勞而獲者。我在芝加哥 （Chicago）念書時，也遇過這樣的人，最常見的便是分組報告的組員。我就讀的是商學院碩士班，教授的評分方式通常以團體報告占總成績大部分，其他個人的筆試測驗與作業成績，占比相對較低，那麼把分組報告做好，便成了很重要的事。

分組報告中的組員不是自行尋找，便是由教授隨機分配。分組完成後，組員間會互留聯繫方式，並另外在社群軟體上成立報告群組，大家會找時間進行面對面的討論，或是直接在群組討論報告內容與細節。

這時候組員中的自由騎士，沒事先告知，有的人會突然缺席事先約定好的討論會議，事後追問他時，便用冠冕堂皇的理由來帶過。組長分派每個組員各自的任務後，會約定大家提交各自成品的期限，最終討論完後，再彙整上傳到作業板。但自由騎士會在提交期限消失，他被分派的報告部分也未提交，最後他的部分只好由其他組員代勞完成，期末依舊與所有組員同享一樣的報告分數。如果組員間彼此不熟悉的話，也不會給予責難，只能將不滿放在心中。

多數教授也知道此情況，因此祭出小組互評方式，每組成員需在期末最後一堂課，給予其他組員主觀的貢獻度評分，當作授課教授打分數的參考，但實際上效果有限；這種形式上的約束，真正因為小組互評分數太差，而被教授當掉的學生少之又少。或許這類自由騎士之後不會有其他人想跟他同組，但他依舊會「寄生」到其他對他不熟悉的組別，然後「重操舊業」。

自由騎士除了出現在課堂，也出現在生活中，曾有一群人搭乘Uber出門，由其中一名同學先刷卡叫車，其餘的人下車後再將錢轉給叫車的人。這時候自由騎士會用各種理由拖延，直到先付車錢的人忘了跟他要，便成了名副其實「搭便車的人」；或是當大家一起在餐廳吃飯，故意忘記匯款給先付帳單的人，這些自以為聰明的自由騎士，常認為自己的行為神不知鬼不覺，以為自己平白無故獲得了好處，不知道別人正在默默為其打分數，只是不想撕破臉，所謂看破不說破，但心中自有個底來對自由騎士評判。

學業上當自由騎士，最終沒收穫的也是自己；生活上或與朋友相處當自由騎士，可能遭到疏遠或表面上應付。自由騎士看似占到了便宜，實際上卻是因小失大，畢竟人際關係是長久的，一時的小聰明斷掉了未來潛在的人脈或機會，才是得不償失。