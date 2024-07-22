色彩鮮艷的空氣花。（圖：作者／曾華容提供）

今年雨水豐沛，自從掛在我家後院楓樹支幹上的空氣花，綻開第一朵花苞時，我便按捺不住了；天天數著花朵及葉梗，醉心在其間，它吸住我的眼神。

有一天我驚奇地發現，今年竟然冒出十五朵粉紅花莖，開著深紫色的小花，真是美麗。記得約莫七、八年前，在我住家附近庫比蒂諾（Cupertino）Summer Winds苗圃中看到它時，植株細長又尖，張牙舞爪伸長著，一點都不可愛。

一看標籤印著空氣植物（Air Plants），心中又喜又懷疑，在好奇心驅使下，把它買下來帶回家。有空氣就能活，反正不貴，養不活就當成繳學費。一直以為所有的植物都要種在土壤落地生根，還要澆水才會活，殊不知有些植物在空氣中沒水沒土，也依然可以活得翠綠又健壯，像天方夜譚有點不可思議，果真如此那就太棒了，正中我這個懶人的心意。

我把買回的空氣花，插在一個竹夾內，並倒掛在楓樹支幹上，任它自由生長，不敢澆水怕它爛掉，擔心大太陽把它曬死。奇怪的是，除了葉片變綠了，不見它枯萎但也未見長大，一晃眼已經過了三年。於是我不再抱任何希望，是不是放錯地方？會開花嗎？對它一無所知，只好靜觀其變，只要它仍活著就好了。

後來澆水時不再繞過它，就拿著噴水器，把所有掛在楓樹上的植物全部噴灑一番，片片淋上水珠，清涼又爽快。自從每周噴灑了二至三次水後，空氣花沾了水珠，長得更好，真是誤打誤撞。可憐它長久以來缺水，我以為只要有空氣就會生長，原來是我的無知被「空氣」兩個字給困住了。

去年五月時，無意中見它開花了，紅中帶紫，而且冒出了六串花莖，真是太神奇了。今年五月初，出奇地竟冒出十五串花莖，植株也增多了，陰涼處是它最好的生長地方，同時需要些許水分才會長得壯。因為好養不用太費心神去照顧，花點小錢，就能帶來這麼多喜悅又長知識，真是值得。

上網Google一下，才知空氣花的種類繁多，它是多年生草本植物，這只是其中的一種。Tillandsia學名Air Plant、中文稱「空氣鳳梨」，綻放的花朵鮮豔又顯眼，是小小植物中的奇葩。

空氣花的產地分布在南美洲、巴西 、亞馬遜 河流域等，其中有幾種已被聯合國 列為保育植物。它是一種附生的植物，根會附著在其他物體上面生長，例如樹枝、木頭上、大玻璃瓶內等，空氣流通即能活，而它細長的葉子是用來吸收水分或養分。通常空氣花開過後，會從植株基部長出側芽，等側芽夠大時，就可以將其分開另外種植分送親友，獨樂樂不如眾樂樂。

空氣花也是可以送人的美麗盆栽，買的人愈來愈多，把它放在窗台上的大玻璃瓶內，只要有空氣和水，不用花太多時間照顧，就能天天觀賞，是上班族愛養的懶人花，自己有成就感，又可怡情養性。

如果人類也像空氣植物一樣，只需要空氣和水，就不必勞碌一生，為五斗米折腰。把多出來的時間用來做自己更喜歡的事，那該有多好？也許有一天奇蹟會出現，夢想成真，那豈不是人人皆大歡喜。