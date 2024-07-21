周六早上，我去華人超市 買菜，正在蔬菜銷售區拿金針菇時，對面一名老人拿著一包菌類，像是在問我，又像是自言自語地說：「這個是兩包兩塊五嗎？」秉持著敬老愛幼的傳統美德，我繞到對面，看清楚標價後，給了老人肯定的答覆，老人繼續問：「那這個是特價嗎？」

北卡羅來納州 夏洛特（Charlotte）小城鄉下只有一家華人超市，從來都是別無選擇，店裡標示多少錢都得買，也搞不清楚店家的促銷，我回答老人說：「不曉得，我買的是對面的金針菇，三包五元。」老人一聽，急忙繞去對面，很高興拿了三包金針菇，一邊說一邊向我致謝：「金針菇平時一包要賣兩元，這個是特價了，真是謝謝妳，不然我今天就錯過優惠了。」

我驚訝老人的客氣，連忙說：「哪裡，標價牌上都有顯示，怎麼會錯過？」老人喃喃地說：「看不懂。」我聽到後愣住了，認為怎麼可能？回頭再去細看價格標示牌，商家都貼心地在商品名稱上寫了中英文，不過價錢的寫法倒是西方人超市慣常的用法，我開始有些明白老人的困惑。

我轉身向老人解釋那些字符的意思，$代表錢，EA表示一個，LB表示磅，老人很認真地重複了幾遍，還去辨認幾個標價牌跟我核對。

看到老人似乎已經領會了，我就離開去拿別的菜。走著走著忽然發現老人一直在我不遠處，見我發現她，便開始和我說，她發現超市的哪些菜價格貴，那些菜到倉儲式超市購買會更划算。老人滔滔不絕地講著，興致很好，也有可能像似投桃報李，想把她知道的所有菜價都與我分享。我隨口附和著老人，心中卻是感慨萬千。

老人不就是我們很多普通移民 者父母的代表嗎？父母年紀大了，一般都是退休後才來美國，在異國他鄉沒有朋友，對於陌生的環境和語言，他們是不是也很掙扎困惑？我們居住的夏洛特是小城市，出門如果沒有車會寸步難行，出來也是大字認識不了幾個，碰到會講華語的人，都希望能聊上幾句，打發那些無聊的時光。

有人曾經很不理解，有許多移民者的父母不願跟隨子女，寧願孤獨地待在家鄉，有些東西根深蒂固無法改變，而且隨著年齡的增長，學習新的語言可謂難上加難。我們年輕的這一代是自己主動移民，期間都有太多的不適應，更何況早已定型的老人？對於孩子已移民的父母來說，是選擇跟隨子女或是留在家鄉，不管哪一種？都有無奈和需要克服的困境。

我看著笑盈盈還在認真為我介紹高麗菜的老人，或許以後我們的人生將不會有任何重逢或交集，不過這短暫幾分鐘的萍水相逢，卻溫暖了彼此的時光。