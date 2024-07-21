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拍打西瓜的藝術

邱曉光

好不容易盼到夏天的來臨，但南加州由於過去三年的冬天都是陰雨綿綿，所以就算今年已過了立夏，天氣還是涼颼颼的。

當令時節的水果可管不了那麼多，櫻桃、枇杷、芭樂、哈蜜瓜及芒果等紛紛上市，在超市裡琳瑯滿目一樣也不缺。而最令人心儀的水果之王「大西瓜」，也熱熱鬧鬧地排滿了整個市場的走道，讓人不瞧上一眼也難。

購買西瓜時，美國人不會拍打，僅以個頭的大小選購；而東方人甚至墨西哥人，還有中東的阿拉伯人等，特別鍾情於拍打西瓜來選購，否則至少也要摸一摸西瓜外皮，或是看看它們沉不沉重；每次一聽到有人在咚咚地拍打西瓜，都想會心一笑，可能又是我們可愛的同胞。畢竟買到一個生澀又不甜的西瓜，是一件令人傷心難過的事。

那麼該如何正確地挑選西瓜呢？讓我們以超音波掃描的方式來證明一下。由於我的工作是製作比金屬更輕、更強而有力的複合材料，低溫的材料就應用在民航客機上，耐高溫的材料就可應用在戰鬥機或是火箭，其製作原理就是把一片一片的編織物，或是碳纖維、玻璃纖維等物質，用特殊的化學合成樹脂，在高溫高壓下製成各種形狀的零件組裝片，去取代各種金屬片。

其中一項測試就是超音波，藉著聲波的掃描、震動和反射等，用電腦來一探零件內部的虛實，就像是超音波掃描孕婦的肚皮一樣，可看到在羊水中的嬰兒。

拍打西瓜也是藉由西瓜的反射音波，來判斷西瓜的成熟度或是含水量等，清脆而悅耳的肯定是好的，若是聲音混沌不清，則一定是過熟或是發育不良的；至於西瓜甜不甜？那就無能為力了。

其實挑選西瓜要先看色澤，灰頭土臉的肯定不好；若是拍起來像是拍死豬肉皮一樣，則一定是過熟而且不新鮮；輕飄飄的西瓜，八成是還沒有成熟的白西瓜，千萬別買。

每次看老伴在選西瓜時，我都會在旁冷眼觀察，綜合數十年的經驗，大致發現甜又可口多汁，且吃起來有沙沙口感的，當屬Costco的西瓜最上乘，其他的超市偶爾也會有更便宜且好吃的西瓜。

選西瓜時，先看它的瓜蒂，若是直直的，則不如彎彎曲曲的西瓜甜；再看看西瓜表皮的紋路，紋路愈寬愈佳，反之則生長不良，愈不甜；三是看它背面的肚臍眼是否小而圓，愈小的肚臍代表愈甜。能把握這三項原則挑西瓜，大致都不會出錯，拍打西瓜只是增加自己的信心而已。

當然若能買到一個可口的西瓜，也並不全憑運氣，同一批的西瓜，若是其中有一顆是甜的，則整批也可能多是甜的，趕緊再去多買幾顆，回家慢慢享用。

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