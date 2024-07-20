我的希臘鄰居Terry送給我一把希臘芹菜後，隔天他就拿了一大把希臘芹菜來讓我種，並且幫我種到花盆裡。

他非常熟稔地幫我把花盆挖深，才把那把希臘芹菜種下去，還要我再加入有肥料的泥土。然後，眼尖的Terry看到我種的柿子樹長很高，原來我用來支撐的竹子力有未逮，整株柿子樹都垮下來了。他向我要了工具，就開始敲敲打打，並用三根竹子幫我撐起柿子樹。他做這樣的事極其自然，一點也不必我央求，過了兩天，他甚至開著BMW的車帶來鐵架和工具，幫我把柿子樹固定得更穩固。

於是我拿了一盒水餃請他們吃，夫妻倆都很開心，放在鍋裡熱一下就吃了起來。他們還給我一些自製的希臘甜點，說是為一個婚禮專門做的。

我們坐著聊天，我一直以為他們是從結婚就白首偕老的夫妻，但其實並不是，我問他們有幾個孩子？喬治亞說是五個，接著就拉出話題。Terry還提醒我，要聽清楚。

喬治亞說：「我和第一個丈夫生了三個孩子，他死了。」接著又說：「我和第二個丈夫生了兩個孩子，他因心肌梗塞也死了。」此時，Terry插話：「我是第三任丈夫，接著就是我死了。」我說：「Terry，我可以看看你的手嗎？」他馬上伸出手來，我看著他的生命線很長，長到手腕處。我說：「你有長壽命啊！」

聽我這麼說，Terry說他的父母都活到九十五、九十六歲，我接著說：「就是嘛！你有長壽基因。」在老年學研究所就讀的我，就把人類生命愈活愈老的部分說出來與他們分享。

Terry問我相不相信命運？他說：「三十五年前我就見過喬治亞了，當時我們彼此都有婚姻。我的第一任太太過世一年後，我買了機票要回去希臘再婚，我的一個鄰居知道我喜歡喬治亞，就要我打電話給她。」

這一通電話改變了兩人的未來，後來Terry取消去希臘的機票，和喬治亞約會起來。彼時，喬治亞的第二任丈夫已經走了，喬治亞說：「我和Terry已經結婚快十二年了。」

原來生命是這麼回事，兩人三十五年前見過一面，Terry就喜歡喬治亞，但當時兩人都有婚姻。沒想到三十五年後，兩人能成為再婚的夫妻。

Terry十八歲時從希臘移民紐約市 ，就在那兒做起生意來。在紐約住了四十五年時，Terry和喬治亞結婚，於是就搬到亞特蘭大 ，喬治亞說：「因為孩子們都住在這裡。」去年Terry回紐約市賣了房子，說有中國人來買房子，直接用現金付款。

Terry沒有孩子，喬治亞有五個孩子，兩人共享彼此所擁有的。Terry說：「結婚十二年，我們沒有分離超過三十分鐘。」

「我的生命就是鍾愛所有的一切，也喜歡給予別人我所擁有的。」Terry描述他的個性，喬治亞馬上同意：「不論我煮什麼，Terry都吃得津津有味。」個性如此好相處，他們再婚的婚姻品質，維持在上上乘的境界。