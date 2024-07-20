深夜行駛在流量不高的公路上，看似輕鬆，其實不然，我就曾在深夜安靜的公路上，遇到兩次突發狀況，將事情經過寫出來，希望能讓人引以為誡。

維吉尼亞州 北部屬大華府 地區，雖是富裕繁榮地區，很多公路兩側仍是樹林環繞。大約十幾年前的某個美國國慶日，我們帶著兩個孩子去維也納郡（Vienna）參加一個家庭聚餐，朋友的家是在一片樹林裡，那晚來了將近六個家庭，大家聊著、吃著，孩子們開心地玩在一起。時間晚了，因外面雷雨交加，大家只好等到雨勢轉小後，才紛紛起身告辭。那時，都已經快要凌晨十二點了。

我們的車子從主人家出來，轉上一條林間小路，那條林間小路的車流量不多，兩旁也沒路燈，一片漆黑。外子一心只想趕快回家，好讓在後座已睡得東倒西歪的孩子，可以盡早上床睡覺，他不知不覺就越開越快。忽然我們注意到，對向過來的車一直對我們閃車頭燈，這是什麼意思呢？難道前面道路有狀況嗎？

外子趕緊減速，因對向一直陸陸續續有來車，他不敢開遠光燈探路。就在他幾乎撞上一片漆黑時，車子及時煞住了。定睛一看，天啊，竟然是一棵大樹橫倒在路中。

原來是剛剛的大雷雨，劈倒了路邊一棵大樹，幸好一路上有好心人對我們閃車燈示警，不然若照外子原先的車速，只怕要一頭撞上大樹，後果不堪設想。

誰會料想到在下大雷雨的夜晚，竟有大樹橫倒路中？這件事讓我知道，雷雨後行駛在樹林裡，更要加倍小心、減速慢行；若遇到對向來車閃車燈，則一定要提高警覺，很可能前方道路有狀況。

我們把車掉頭往回開時，也一路對來車閃燈示警，提醒對方小心。

另一件事發生在幾個星期前，我和外子準備開車十個小時出城去，因此在清晨不到四點即出發。車子從六十六號高速公路轉入二十九號往西的地方公路，行進了一個小時，天色依然漆黑，公路兩旁是茂密的樹林，來往車輛不多。

因是從夢鄉中起身上車，車子晃一晃，我忍不住又昏昏欲睡了。矇矓中，忽然聽見外子大叫一聲：「哎呀！是什麼東西啊？」我立即張眼朝窗外看去，只見最左側一輛車子駛過，從那方向飛過來一個偌大的鐵桶，鐵桶落到地面還連彈兩、三次，眼看就要朝我們的擋風玻璃砸過來了，說時遲那時快，外子及時減速，那鐵桶偏了一下，撞向我們車右側的擋泥板，彈走了。

那鐵桶是從哪飛過來的？我們兩人都沒看見，只覺得莫名其妙。看來在黑夜裡開車，真是大意不得，必須提高警覺，才能應付隨時的突發狀況。