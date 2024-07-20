來美國後，常聽人提及「好撒馬利亞人（The Good Samaritan）」，這是專指見義勇為、樂善好施的人，實際上，他是聖經典故裡的異族人，在一個猶太人蒙難而同族人置若罔聞時，他卻挺身而出提供有效援助，說明看人不能只看外表，而必須觀其內心。

聖經裡的神奇人物，能否在現實中閃亮登場？落難時會有好心人及時施救嗎？我湊巧有過這般體驗。

有一晚，我偶然迷路，無意中受惠於一對普通美國夫婦的慷慨相助，使我能夠順利回家。

那是去年五月底，我首次從首都華盛頓到二十英里外的狼谷（Wolf Trap）演藝公園，觀看海軍陸戰隊管樂隊演出。我攜帶了自行車搭乘地鐵銀線到泉山站下，然後按手機Google 地圖，沿老法庭路騎行。由於夏天傍晚依然亮如白晝，半小時後，我很容易地找到目的地。

但演出後的情形截然不同，天色一片漆黑，連手機上的地圖也變為黑色底板，難以看清。我按照Google索引，想要抄近路，不料卻騎到維也納小城一條名叫手掌泉的馬路。維也納的稱謂自然浪漫，但這小城也許因偏僻又缺資金，居然全無路燈照明，僅靠居民窗口透出的一絲光亮，才能勉強看到路面。

我頓時轉向，不知路在何方？此時已是晚上九點半，只記得銀線末班車是十點，萬一我趕不上，豈不是要留在地鐵站 過夜？我走投無路，只好冒昧地去按路口一戶窗有燈光的門鈴。開門的是女主人凱西，我請她幫我指點迷津，後來她的丈夫湯姆也出來了，兩人商量後，說天黑難辨方向，而且時間緊迫，他們可以開車送我去地鐵站。

我說我應有足夠時間騎到地鐵站，不想給他們添麻煩，但他們不放心，堅持要送我去，並認為這不為難。他們打開車道上白色休旅 車後門，把一個後座椅放倒，讓我把自行車放進後車廂。湯姆還伸手幫我放自行車，車鏈條弄髒了手，他也毫不在乎。然後他們分別坐在正副駕駛座，我則擠在後座，夜色中，在沒有其他車輛的馬路上疾駛，很快地就把我送到地鐵站。

到了地鐵站，湯姆幫我卸下自行車，一再叮囑我快去乘電梯到二樓地鐵線，我由衷地感謝他們傾心相助，倉促中，只問了名字，連姓氏都不知道，幸好我還記得他們家的方位和路名。

之後我一直惦記著這對夫婦，總想親自登門道謝，但因他們家離華盛頓尚有一段距離，我也不便無事就拜訪。等了整整一年後，海軍陸戰隊管樂隊又在狼谷舉行國殤節年度首演，我自然不肯錯過好機會。演出結束後，我再次騎車找到湯姆家，這次我事先做足功課，手繪一張地圖，不再依賴手機，絕不會再重蹈覆轍。

我給湯姆夫婦帶去一盒比利時出產的巧克力當謝禮，我問湯姆：「我不過只是敲門問路，你們為什麼願意開車送一個陌生人去地鐵站？」我特意提到新聞中，常聽到屋主開槍把晚上走錯門的陌生人打死，詢問他們是否有所顧忌？湯姆明確地回答：「我們國家本來不應該是這個模樣的，可惜現在被搞亂了。」臨別時，凱西一再關照：「你如果明年還會來，可以早一點到，我們一起喝下午茶。」

一對樸實無華的美國夫婦，深夜聽到門鈴聲，毫不猶豫地開門見人，了解情況後又毫不遲疑地出手相助，不求任何回報，實在令人感動。他們以行動讓我更相信世界上畢竟好人居多，「好撒馬利亞人」在我束手無策時應驗出現，也許是上蒼顯靈，我何其有幸。