新澤西州 （New Jersey）的海岸線許多海灘，可以供遊客游泳、釣魚或是衝浪，湧泉湖（Spring Lake）海灘是我和先生最愛去的地方。Spring Lake的Spring並不是春天的意思，根據當地居民的解釋，Spring Lake是由清澈見底的地下泉水湧出來而形成的湖泊，所以就以Spring Lake命名，我認為中文翻譯為湧泉湖比較貼切。

我們住在新澤西州中部，朝西開車半小時可到普林斯頓（Princeton），向東開四十五分鐘就可抵達湧泉湖海灘。一般熱鬧的海灘，都有各類餐飲店或販賣紀念品的商店，但是湧泉湖的海灘沒有任何商店，只有南北兩座兩層樓高的建築，裡面有飲食販賣部，賣一些簡單的早午餐，遊客不可帶食物到海灘，只可在亭閣內用餐。

這裡的沙灘非常柔軟乾淨，有一天，在傍晚時分，我見到一輛拖著帶有齒輪的長型鐵條掃帚，在沙灘上輕輕地掃起一層沙，把海草、貝殼、瓶蓋、紙屑及香菸頭等廢物由滾筒送入垃圾箱，而細砂則漏回沙灘。海灘上方懸空架起一條長達兩哩的木棧道，在木棧道上，每隔二十餘尺就設有靠背的木條椅子；每張椅背上都刻有懷念親人的簡短溫馨詞句，遊人可坐下休息或欣賞海景。

想當年，我和先生在同一間公司上班，在氣候暖和的夏秋兩季，我們時常在下班後直接去湧泉湖海灘，我們會靜靜地坐在木椅上，讓和煦的海風拂面，看海浪拍擊岩石，也看成群海鷗追著退去的海浪尋找貝類等。我們會捲起褲管，拎著脫下的鞋襪，再互相牽著手與衝上沙灘的浪花嬉戲，總要玩到褲管被海水濕透才肯罷休。

流光易逝，如今我們都已退休 近二十年了，先生行動不便，外出需要扶助行車。他已經不再開車，而我開車去超市採購，或是就近去醫生診所都還能勝任，若要遠遊例如去湧泉湖就沒轍了。幸好住在加州 的兒子每隔三、四個月，就會回來與我們相聚兩周，他知道我們喜歡去湧泉湖，所以每次回來，他必定會帶我們去。

今年七月初，兒子從加州回來，正逢二十四節氣裡的小暑，雖然是炎熱夏日的開始，但每天的氣溫都在華氏九十度上下，我們老人不適合去海灘曬太陽，只好待在屋裡。我們天天看氣象預報，盼望有一天的氣溫可以降低些，終於老天賞給我們一個不到八十度的陰天，無風無雨也無太陽，是我最愛的海灘天氣。於是，兒子開車帶著我們兩老往湧泉湖海灘駛去。

這是星期一，海灘上戲水的人甚少，我們三人在木棧道上來回走走，然後先生坐在亭內休息，我和兒子買了當日門票就走到海灘，兒子光著腳在淺海裡與浪花跳躍，我站在海浪沖擊不到的地點欣賞兒子快樂的神情，也不時轉頭和先生揮揮手，直到兒子提議回家，才結束這次行程。

湧泉湖的海灘有湛藍海水、潔淨的沙灘與寬敞的木棧道，等下次兒子再回來時，我們還會來湧泉湖的海灘上漫步。