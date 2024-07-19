馬丘比丘部落村內的聖鷹巨石雕像。（圖／作者李嘉音提供）

是什麼樣的一首歌，可以走到哪裡都會聽到？人們吹唱的歌聲，從眼神裡發光，讓人充滿了希望，這就是「老鷹之歌」。

到了秘魯，不管是上了馬丘比丘（Macho Picchu），或是在廣大的鹽田，甚至到達了的的喀喀湖（Lake Titicaca），在四千公尺以上的地方都可以聽到這首悠揚的樂曲。大部分都是由排笛吹出，排笛是秘魯的民間樂器，用竹子編成兩排竹子綁在一起，可以吹出各種不同的曲調。

在秘魯至高至大的就是他們的神聖巨鷹，這種巨鷹只會出現在海拔四千公尺以上，角色是傳達天地中的訊息，自然這首老鷹之歌，也就是天籟之音。在馬丘比丘的村落裡，可以看到由幾塊巨石堆砌而成的神鷹雕像。

馬丘比丘是祕魯境內，唯一沒有被西班牙人破壞、百分之百留存的村落，當年就在村民得知西班牙人要來進攻時，他們在逃離之前，將上山的道路破壞，以至於西班牙的軍隊上不了山。而山上的神鷹至今依舊雄赳赳地站立在村中，是否就是馬丘比丘村落的保護神呢？

到了秘魯，最吸引人的不是亞馬遜 河裡的食人魚，也不是好吃的大玉米或是好喝的紫玉米汁，而是這首好聽的歌曲「El Condor Pasa（老鷹之歌）」。這原本是一首秘魯民謠，在一九七○年經保羅·西蒙（Paul Simon）重新填詞並用英文翻唱，從此成為世界名曲。

記得我在讀中學時初學英文，甚至於把整張專輯都背誦下來，唯獨這一首不是英文名字的歌曲，悠揚的旋律總覺得不太像是美國民謠，到了秘魯旅行，一切都有答案了。

二○一四年，曾經有一部電影叫做「Wild（走出荒野）」，講述了一個完全沒有登山經驗的女孩，獨自挑戰一千多英哩的Pacific Crest Trail（太平洋屋脊步道），為的就是懷念她逝去的母親和她們兒時難忘的記憶。整部電影就是由老鷹之歌貫穿，感覺是女孩從「老鷹之歌」得到力量，所以可以走完全程，若是沒有這首歌的帶動，提升了這部電影，電影看起來反而會覺得索然無味。

「老鷹之歌」是一首具有濃厚拉丁美洲氣息的鄉村歌曲，在一九六○年代非常出名。作者對比了麻雀與蝸牛、鐵錘與鐵釘、森林與街道。在Leo Rojas成名之前，他一直在德國 柏林靠街頭賣藝為生，直到二○一一年參加德國Super talent選秀比賽，在準決賽中，他以「老鷹之歌」晉級決賽；在後面的總決賽中，他毫無懸念地勇奪冠軍。

我們走在秘魯的街上、在花園的角落，或在餐廳吃飯，處處都能聽到「老鷹之歌」，神聖的大老鷹在秘魯，樂手奏出了這首神聖之曲，殊不知在悠揚的樂曲後面，卻是背負著多少人的悲痛心聲，這不只是一首樂曲，而是一個虔誠的禱告，在人們的心中深深訴說著希望，向大老鷹訴說著從平地到上天的信息。

「老鷹之歌」不是秘魯的國歌，而是秘魯的神歌，巨鷹在他們心中的地位，是一個永恆且無可取代的象徵。我一直都十分喜歡這首歌曲，現在每每聽這首曲子，就會想到老鷹翱翔以及在秘魯神遊的日子。