我住過不少國家，旅行過不少地方，但無論何時何地，只要與美國人在一起，總會談及球賽，互道自己喜愛的運動，美國人堪稱是世界上最喜愛運動的民族。由於地處北溫帶，一年四季總有幾個月寒冷不宜待在室外，因此在爐火旁看球賽，是生活中不可或缺的活動。

美國人最喜愛的三大球賽是美式足球、籃球、棒球，其中以棒球的收視率最高。棒球在世界許多地方都不被重視，但在美洲、日本、台灣則是當地民眾的最愛。我於一九七○年代在肯塔基州（Kentucky）工作七年，由於該州沒有職業棒球隊，只好近水樓台看辛辛納提紅人隊（Cincinnati Reds）的比賽。紅人隊成立於一八六九年，是美國職棒的第一支球隊。

美國職棒大聯盟（Major League Baseball，MLB）建立於一九○三年，由一八七六年成立的國家聯盟（National League）與一九○一年成立的美國聯盟（American League）結合而成。自二○○○年起，MLB由球會理事統一管理，總部設在紐約曼哈頓中城。

美國職棒大聯盟的兩個聯隊，各有三個區（Division），每區五隊共十五隊。球季自四月初開打，季中每兩個球隊互比七場；換句話說，每個球隊於季內要打一○五場，每場的勝負皆列入紀錄。

季後賽 （Playoffs）先由聯隊比賽的第三名到第六名四隊打「野卡之戰」（Wild Card），贏者再與聯隊的第一、第二隊爭冠。兩聯隊的季後賽冠軍打世界大賽 （World Series），誰先贏了四場，誰就是當年的世界冠軍。

依美國職棒水準來看，自稱「美國的冠軍就是世界冠軍」，並非誇大其詞。可笑的是，縱然美國的成人職棒很神勇，少棒卻常慘不忍睹地敗給台灣隊。一九七○年代，我曾開車到賓州的威廉斯堡（Williamsburg，PA）及印地安納州的蓋瑞（Gary，Indiana），為台灣來的少棒及青少棒隊加油。

在台灣長大的我，對棒球特別鍾愛，每年必看世界大賽，自一九八三年起搬住東南亞也不例外。女兒們長大後回美國念大學、定居，我每年花了近一個月時間探訪他們，並重溫看球賽的舊夢。二○一八年夏天，我到華府看孫兒，二女婿是當地華盛頓國民隊（Washington Nationals）的球迷，知道我喜歡看棒球，而他又抽到公司兩張國民隊比賽門票的大獎，於是他帶我到現場觀看。

我們的座位在觀眾席正中央，距打擊手位置二十公尺餘，一邊喝啤酒，一邊看投手薛則（Max Scherzer）、外野手索托（Juan Soto）、全壘打王瑞登（Anthony Rendon）等人的現場秀，真是人生一大快事。國民隊屬國家聯盟，由於現場觀球的機緣，我成為該隊的粉絲。

二○一九年夏天，在華府看國民隊的季初賽成績平平，但到季中賽越打越好，季後賽成為國家聯盟冠軍，將與美國聯盟休士頓的「太空人 隊」（Astros）爭世界冠軍。

回到新加坡後，從有線電視追看國民隊的轉播。世界錦標賽的前兩場在休士頓舉行，國民隊先勝兩場；下三場在華府舉行，卻連敗三場；接下來輪到太空人作東，第六場國民隊勝，兩隊打成三比三平手；第七場是決定勝負的關鍵賽。

十月三十一日新加坡早晨，美國時間三十日晚上，我費盡千辛萬苦找到「廣東體育台」播放這場大賽，屏息地在螢幕上看到太空人於前四局拿下兩分，國民隊一直掛零。直到第七局，說時遲，那時快，國民隊打出全壘打，一時氣勢如虹，終場以六比二大勝。

二○一九年的世界大賽，是史上第一次地主隊全輸的紀錄。我喜愛的國民隊第一次登上世界大賽寶座。雖遠在萬里，我發信給二女婿道喜，感覺自己與有榮焉。