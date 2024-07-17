春天來臨時，大地復甦，鳥語花香，百花齊放，特別是我居住的地區，是位在美國新澤西 的櫻樹丘城市（CherryHill,NJ），放眼看去，不是萬花綻放的櫻花樹，就是山茱萸（Dogwood），每回我在鄰區散步時，最吸引我注意的，就是那一株株花團錦簇的山茱萸。

山茱萸的花朵有白色的，也有粉紅色的，在陽光照射下那麼茂密、耀眼。有一次，我忍不住摘下了一枝，帶回家中插瓶，放置在廚房的窗台上。沒想到這摘來的花朵，整整綻放了一個星期風姿依舊，花瓣不曾凋謝也不曾萎縮，我每天望著它，心中充滿喜悅及感動。山茱萸不像玫瑰那麼嬌豔，不像蘭花那麼貴氣，也不像杜鵑那麼熱鬧，它長在樹上，四散開來，默默地迎接春天的到來。

我聽說過一個故事，一個小女孩養著一條小狗，整天形影不離；有一天，很不巧地小女孩家裡失火了，熊熊烈火來得突然，還沒等到消防員搶救，已燒毀片甲不留，小狗死命地拖著小女孩逃離火場，結果小女孩獲救了，但小狗卻成了犧牲品。小狗屍體被埋在屋後的一棵樹底下，這棵從未開過花的樹，第二年卻開滿了花，於是人們稱它為「狗木」，當然這是傳說。也有一說是譯音之誤，原名Dagwood，後來竟然被叫成Dogwood。

狗木枝幹堅實，不怕風吹雨打，耐得起冰雪，經年累月屹立不倒。你聽說過嗎？耶穌基督當年被釘死在十字架上，十字架的木幹用的就是狗木，它被讚揚也被詛咒過。

狗木的花朵呈十字形，四片大小一致的花瓣，整齊排列，花瓣尖端有裂痕及紅斑，象徵耶穌被釘的傷痕及血滴；中間的花蕊顆顆粒粒，象徵耶穌頭頂上的荊棘皇冠。西方人也把這些花朵視為重生、復活及聖潔的象徵。

維多利亞時代，有人摘下送給情侶，以表達忠貞不渝的愛情。

山茱萸還是中藥藥材，有很多不同的療效，它可以用來治療眩暈耳鳴、腰膝痠痛、陽痿遺精等。萬萬沒想到唐朝詩人王維，還寫了一首描述山茱萸的詩，「朱實山下開，清香寒更發，幸與叢桂花，窗前向秋月。」詩中的山茱萸雖然不是北美洲的品種，不過也依然耐人尋味。

可愛的山茱萸，我怎麼也想不到它會有這麼多的傳奇及故事，今後我對山茱萸更要刮目相待了。