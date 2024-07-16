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郵輪上看極光

道明

日前看到親友送來的極光視頻，我也來野人獻曝。我們五月九日飛到安克拉治（Anchorage），準備參加十一日從惠提爾（Whittier）開往溫哥華（Vancouver）的阿拉斯加（Alaska）郵輪之旅。當時就知道太陽風暴非常強烈，北美地區很容易看到極光，而且安克拉治位於看極光最好的紅區內。

十一日凌晨一點，我們去到一個公園看極光，但是安克拉治的雲層很厚，等了一小時，完全看不到極光，大家紛紛失望離去。

其實五月並非看極光的好時機，因為這段期間阿拉斯加多雨又有雪，而且五月時，安克拉治的日照時間超過十六個小時，天空不夠黑暗。根據報導，阿拉斯加看極光最理想的地方是費爾班克斯（Fairbanks），看極光最好的時機是八月下旬到十月，因為那時候不會很冷，雨水少，雲層也稀疏。

搭上郵輪之後，船長說如果有極光，即使是半夜也會通知旅客。航行了幾天，因為天候不佳，完全都沒有動靜，終於在郵輪離開朱諾（Juneau）後，五月十六日當晚凌晨兩點多時，船長廣播說有極光了，可以在甲板上看到。

我興奮地立刻起床，穿上兩件羽絨外套，走到陽台上看極光。當時室外溫度很低，海風吹拂，氣溫大概在冰點左右。極光並不是我想像中的在天空飛舞，肉眼只能看到光影的變化。而在相機及手機上的螢幕可以清楚看到極光，我使用的iPhone 15 Pro Max手機，夜視功能很強，在螢幕上可看到極光跳躍。從陽台看出去，月亮被烏雲遮蔽一些，天上有極光，海面上有月光，真是美極了。

我們盡情地拍了很多照片，一小時後才回去睡覺。後來重複瀏覽這些照片，覺得極光真是美麗又特別，百看不厭。

很多人特別到北歐、阿拉斯加的費爾班克斯或是加拿大的黃刀鎮去追逐極光，因為極光不是天天有，所以看極光至少要住三個晚上，有時因為天候的關係會看不到。今年我真的很幸運，看了日全食又看了極光，真是棒極了。

日全食 加拿大 iPhone

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