在美國生活多年，深知醫療費昂貴，但卻無法想像有那麼可怕。去年底，我被休斯頓地區心臟科豐醫生診斷出心律不整，歸結數個可能肇因，一則為家族遺傳，再者是有心臟血管病史者，三為情緒、壓力和肌肉老化，最後一種可能是「睡覺打呼」呼吸不順所致。

豐醫生建議先從第四個原因著手，我立刻帶回一組儀器「陪睡」一夜，結果睡眠測試顯示我在「睡眠中呼吸暫停」，解讀的風險為「輕中度」範圍，可藉手術來改善，若放任症狀惡化，餘生的每個夜晚，就必須要戴上呼吸器睡覺以規避風險。

隨即，我詢問耳鼻喉科醫生，被告知所謂的手術改進，是要把喉嚨兩側的扁桃腺移除，且將喉嚨上方和周邊組織切除一些，以擴張這一段氣道的橫截面，讓呼吸更通暢，隨後安排在三月十九日動手術。按當時我的健康儲蓄帳戶（HSA）醫療保險 選項，我所承擔的自付額為五千七百六十美元，以滿足保險計畫的「門檻費用（Deductible）」需求。

那段時間，我工作的部門被老東家打包整個賣給V公司，於四月一日生效。職工福利 幾經變動，在三月中才又定調，原公司員工保險計畫到四月一日半夜失效，而V公司的保險計畫則在四月二日零時生效，V公司人力資源部信誓旦旦地宣布，這將是一個「無縫接軌」的境界。

我連忙將我的手術時間延至四月二日下午，好讓我因手術自付的費用，得以算入V公司新的醫療計畫中，且被視為繼續積攢新保險計畫Deductible的額度。我又趕忙在V公司福利中心網頁上註冊，並且選擇一個更貴的PPO保險選項，固然在今年內每月自薪水扣除的保費 會增加，但是心想動手術所需的Deductible也相對降低，後來證明果真奏效。

我與福利中心聯繫，可否將我的情況視為特例，提早送交給醫療保險公司，得到的答覆是我如果屬於團體保險，就無法將我的名字拆出，提前送出。

四月二日清晨，福利中心再次確認我的資料已送給醫療保險公司，但是保險公司的系統內還查不到我的資料，我帶上所有舊保險資料和V公司的保險說明，前往醫院再說。院方想必在四月一日已審查過我與老東家尚稱有效的保險資格，要求我支付五千七百六十美元的費用。我秉持著「誠實是最上策」的原則，全盤托出我的狀況：「我當天有V公司的醫療保險保障，卻無法提供個人有效保險計畫的ID號碼。」

院方告知整個手術費，倘若通過保險計畫者為七萬七千美元（即使個人自付額不會那麼高），如果不考慮保險完全自付，則可享受五折優惠，但也要繳交三萬八千五百美元的天價。院方也拒絕我願意預付一萬五千美元部分費用的方案，加上這又不是攸關生命的緊急手術，雙方在費用上沒有交集，我只好打道回府。

隔天四月三日，同事看到我照常上班，聽聞我被醫院拒收以及「天價」的手術費，每個同事的下巴都快掉下來了。當天下午也有一個同事要去看門診，卻同樣沒有新的保險訊息，我竟然建議他撒一個「白色善意謊言」，先看診再了結費用。

四月五日，我的資料總算顯示在保險公司的螢幕上，我連忙以新的醫療保險計畫安排手術，這下如我所願，我的總自付額降到了兩千二百美元。

經歷被醫院拒收的烏龍事件，看來在美國不但生不起病，更不能沒有醫療保險，當然鍛鍊身體自求多福，才是根本解決之道，與諸位共勉。