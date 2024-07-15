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米蘭的時尚區

李麗珠
Galleria Vittorio Emanuel's II的長廊大廳。（圖／作者李麗珠提供）
Galleria Vittorio Emanuel's II的長廊大廳。（圖／作者李麗珠提供）

平心而論，相較於隨興的美國人，歐洲人的穿著更講究；而同為引領時尚風潮的城市，比起大蘋果紐約和花都巴黎，義大利的米蘭似乎又多了幾分內涵。

許多人一提起米蘭，就會想到舉世聞名的大教堂（Duomo），和教堂邊上的Galleria Vittorio Emanuel's II，此地雖然名為「畫廊」，實際上卻是頂級的購物中心。

這是一個占地不十分廣闊、卻極盡奢華的購物中心，挑高的橢圓形玻璃屋頂，裝飾著各色成串耀眼的水晶，四方都有容人出入的明亮大廳，廳內鋪著圖案精美的雲石地面，光可鑑人的百年餐廳與精品名店，在黑底金字的一式招牌下，顯現出華麗中少見的脫俗；來此人間天堂走上幾回，任誰都不需要富過三代，也能懂得什麼叫做穿衣吃飯。

在距離Duomo不遠處，只要穿過幾條繁華的小街，就可步行至米蘭真正的時尚區，只要叫得出任何名字的知名品牌，必定能不費吹灰之力，輕易地尋見品牌在這裡的落腳處。

時尚區左右縱橫在十多條長街上，最吸引人的仍是每個耀眼的櫥窗，櫥窗內的擺設一派富麗堂皇，總是隨著季節而千變萬化，模特兒時而足蹬長靴，穿著一身絨毛提醒大家寒冬將至；時而是薄紗輕掩，讓一片嫩綠粉紅映入眼簾。我經常佇立在櫥窗前看得入神，沒察覺已到了日落時分，先生還獨自坐在附近的咖啡館內，這會兒應該是等到心急了吧！

又來到米蘭火車總站，看著高大雄偉的建築，知道這是以中國清朝末年庚子賠款所建，心中不免多少有些來氣，不想再進去了，就在車站周邊四處走走。  

Lima與火車站同樣位於米蘭熱鬧的市區內，兩邊寬廣的街道朝四面各處延伸，加上密集的各式商店和露天餐館，這裡已成了先生與我最常漫步的地方。我尤其喜歡隱身在巷弄裡的市集，買一件花色洋裝，再精挑細選一雙俏麗的鞋子，又有何處能以如此平易近人的價格，買來這全身的新鮮及滿心快樂？

你也想和我一起去逛大街嗎？無論何時，米蘭都在等著我們。

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