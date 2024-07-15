每天傍晚六點左右，八十八歲的威廉老先生總會出現在聖地亞哥（San Diego）南面市中心街旁的一家餐館，在餐館右側靠窗的桌旁坐好。他會把一根拐杖穩妥地勾在椅子的靠背後方，轉過身，手中拿起一份當天的報紙，餐桌上總放著一副老花眼鏡。

當威廉緩慢地跨進餐館，他總會欠著身子示意，和不相識來就餐的顧客打招呼：「大家好，很高興能見到你們。」威廉非常有禮貌，像老朋友一樣問候大家，還會詢問：「今天有什麼新聞嗎？有什麼有趣的故事呢？可以講給我們聽。」看來威廉是一個性格開朗、特別喜歡講話的長者。

威廉找到自己習慣的座位，他環顧四周，店裡的客人不少，每個角落都洋溢著熱鬧氣氛。他笑嘻嘻地和旁邊的客人點頭說道：「我們會度過一個美好的夜晚。」

沒過多久，一個約十六、七歲女孩面帶笑容走到威廉的座位旁，詢問威廉：「先生您好，您需要點什麼？想喝點什麼？這是今天的菜單，請您慢慢看，我會馬上過來，等您想好了，告訴我好嗎？」女孩一邊遞給威廉菜單，一邊親切地說著。威廉看到小女孩活潑可愛，一雙碧藍的大眼睛更增添了她的靈氣。

一會兒，女孩走到威廉身旁，輕聲細語地問道：「先生，您想好了嗎？要點什麼？您可以點菜了。」威廉沒有回答她的問題，卻問道：「妳叫什麼名字？怎麼年紀這麼小，卻在這裡工作？」

女孩微笑著說：「我叫愛麗絲，是Torrey Pines High School高中二年級的學生，每天完成當天的課業，就會準時到這家餐館打工，今天很高興能幫助您。」威廉高興地說：「愛麗絲，這名字很優美，從今天開始我們就是好朋友了，我每天晚上會來這家餐館吃飯。」

不久，威廉的餐點和啤酒都送來了，愛麗絲關心地說道：「您慢慢吃，有什麼需要幫忙的儘管吩咐我。」威廉看到愛麗絲做事仔細、俐落，講話又討人喜歡，感到很溫暖，心想自己如果有這樣的女兒，那該有多好。

餐館裡的顧客陸續用完餐，逐漸離開了，牆上的時鐘敲響了九下，威廉還沒有想回家的意願。店裡的客人剩下不多，愛麗絲趁著空閒時間，走到威廉桌旁，她輕聲細語地問道：「您家住得遠嗎？為什麼不早點回家，家裡有人在等您嗎？」

當愛麗絲得知威廉是個孤獨的老人，雖然他性格開朗、善於言談，但一個人難免會感到孤單和空虛，看來找人講話是他最大的愛好和樂趣。

從此威廉變成是餐館的老顧客，每天傍晚，愛麗絲的眼光總會投向那個靠窗的座位，看威廉是否坐在那裡？只要威廉笑著向她揮手示意，她的內心就感到踏實了。

愛麗絲時常無微不至地關心威廉，她的言語和行動帶給威廉心靈上的溫暖，一老一少培養出真摯的情誼，就這樣，一年多過去了。

有一天晚上八點多，靠窗的座位一直空著，愛麗絲有點著急，趕忙抽空打電話去威廉家，可是電話那頭沒有回音。愛麗絲正忙著工作，無法抽身去威廉家中查看，她急忙打電話給警察，請求警察立即去威廉家關照，看一下是否有什麼特殊情況？

當警察趕往威廉的家，只見威廉倒在浴室的地磚上，他安詳地走了。愛麗絲得知後非常傷心，她暗自流淚，責怪自己沒有照顧好威廉，對不起這個老人家。兩星期後，有兩個警察來到餐館，他們找到愛麗絲，拿出了一張寫有愛麗絲名字的五萬美元支票 ，警察把支票放到愛麗絲的手中並說道：「愛麗絲，這是妳應該得到的支票。」