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鹽與和平相處

錚錚

記得小時候父親曾經告訴我，在他的家鄉中國貴州，鹽是非常珍貴的調味品；那時的鹽是一塊像石頭的東西，要用時，去刮一下表面取得一點點鹽。我年幼無知，但居然會問出「那些鹽是由那裡來的？」好問題，父親大概也不太清楚，他告訴我那是從井水中取得，也就是「井鹽」。

貴州地形險峻，所以那時的鹽商費盡心力把鹽運到貴州，然後把價錢提高好幾倍，自己變成了富人。當時有一個說法：「斗米換斤鹽，斤鹽吃半年。」

後來我的知識增加了，才知道全世界所有的人，都把鹽當成生活中不可缺少的東西。如今鹽的價錢非常便宜，而且容易取得，不知不覺中，就沒有把鹽當成一回事，忽視了它的價值。其實在所有調味品中，鹽是最重要的，烹飪中若沒有適度的鹽，絕對不會好吃。我最記得在台灣時，學到大熱天吃西瓜，在西瓜上面撒一點鹽，才會更甜更好吃；在學做烤麵包或甜點時，也都必須放鹽才好吃。

每當我在加州灣區，由西灣向東灣開車時，在八十四號公路的敦巴頓橋上，就會看到海灣區中白茫茫的一大片鹽田，我猜我每天吃的鹽，可能就是當地生產的。

後來我才知道世界上還有鹽礦，每年美國東北部冬季下大雪時，撒在公路上的鹽，全是在紐約州利文斯頓縣的岩鹽，那裡的鹽礦出產量是美國最大的。

「鹽」與「和平相處」這兩件事，是我在聖經中所體會到的一點心得，這句話是耶穌教訓門徒時所說的。人與人之間能維持良好又長久的關係，必須要有鹽味及要和平相處兩個條件，這樣的說法真是簡單明瞭，一針見血。

我知道有一對夫妻互相不講話，必要時只用紙條寫下要表達的事，顯然他們之間完全沒有鹽味了，多麼可悲。

同一個母親生下的兄弟姊妹，長大了各自成家，但有的人就不來往了。那是因為兄弟姊妹間失去了鹽味。

好朋友有時會維持一輩子的親密關係，那真是難能可貴。能維繫的因素是彼此都覺得有鹽味，而且都珍惜友誼，不會爭吵。

我參加的查經組，每周五晚上有聚會，除了疫情時，我們只能在網路上聚會，四十幾年來大家都維持不錯的關係。那是因為我們之間有鹽，所以都能和平相處。

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