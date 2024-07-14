久未聯繫的朋友打電話來，未曾開口，先傳來一陣咳嗽。她這因為流感 引發的咳嗽，已持續了兩年多。在她剛咳嗽的半年裡，各種西藥不知道吃了多少，也用了噴霧劑，就是沒有一點成效。我跟她說，這種情況必須得靠抗生素，才能徹底解決問題。

可是多倫多（Toronto）的家庭醫生，無論如何都不肯給她開抗生素，理由是X光透視檢查沒有發現感染或發炎，不可以用抗生素。家庭醫生甚至說已經盡力了，建議她去看專科門診。專科醫生也是X光攝影加超音波，告訴她肺部和呼吸道都沒有發炎，只能繼續噴藥，耐心調養。

她轉看中醫吃中藥，剛開始也有好轉，至今看了快兩年，光買中藥就花了一千多塊錢，食療偏方也試不少，咳嗽還是時好時壞。

朋友受的罪，我特別感同身受，因為我也是一個感冒就會咳嗽的人，一咳嗽就曠日持久，沒拖上幾個月不會好，我比她幸運的是，我成功地從醫生那裡，「磨」到了抗生素。

話說一年半前，我不幸得了流感，雖然流感幾個星期就會康復，可是引發的咳嗽整整持續了七個月。流感初期，醫生給我開了兩個星期病假，兩個星期後就不給開了，所以只能硬著頭皮去上課。

這段期間我也吃了幾種西藥和口腔噴霧劑，但都沒有任何效果。每次上課都靠吃兩顆止咳糖對付，難受程度，無以言表。

俗話說：「久病成良醫」，我自己知道這種狀況非得使用抗生素不可。恰好那一年，我的家庭醫生休產假一年，於是我就到免預約診所（Walk-in clinic）請醫生給我開抗生素。可是醫生都先讓我照X光，然後說沒有發炎不能開抗生素；我前後看了四、五個不同診所，不同族裔的醫生全都以同一個理由，不肯開抗生素。

最後一個醫生是年輕的亞裔女醫生，她也準備開另一種噴霧劑和藥片。我打定主意，不給我開抗生素絕不離開。在我的軟磨硬泡下，女醫生心不甘情不願地給我開了六片五天服用的抗生素。大約兩個星期後，折磨了我七個月的咳嗽頑疾，終於被趕跑了。

抗生素（青黴素）曾經與原子彈、雷達並列為二戰中最偉大的三大發明之一，在二戰中成了醫治傷病人員的神藥，其發明者英國牛津大學教授弗萊明和另兩位應用科學家，於一九四五年獲得諾貝爾 醫學獎。八十年來，抗生素拯救了千千萬萬包括肺炎、腦膜炎、囊腫、白血病等感染性患者。

抗生素同時也是一把雙刃劍，副作用的危害性愈來愈嚴重，因此，西方國家都嚴格控制抗生素的使用。相反地，中國使用抗生素的情況非常普遍。日前看了一個電視劇，一個小朋友參加一場舞蹈晚會後，半夜發燒，父母立刻送去住院打抗生素。這要是在加拿大 ，不但不需住院，醫生也不會給抗生素。

目前不僅人類，連牲畜、魚塘都廣泛使用抗生素。據說如何用好抗生素，已經成了一個社會文明程度的標尺；只是我有點迷惑，濫用抗生素固然不好，但如果除了抗生素，使用其他藥物都起不了作用，這時仍然堅持不用抗生素，讓身體繼續受罪，就是正確的選擇嗎？

我跟朋友說，在使用抗生素上，要是中國和加拿大平均一下，她的咳嗽應該早治好了。