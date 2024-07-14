我懷念的Archer博士

我所認識的老同事Dr.Archer，二○二○年於密西西比傑克森市（Jackson）家中去世，緬懷和他的相處時光，仍令我非常難忘。

我在一九九○年一月，受聘於密西西比傑克森州立大學，記得第一次與他見面時，除了客套的寒暄，總覺得他似乎用狐疑的眼光，不停地打量著我。後來經由我們交談後，我才知道他那時在猜想，為什麼我這個履歷表內容看來不錯的外國人，要來密西西比就業？同時也因為我是經由那時的系主任、也是他的宿敵招攬進來的新進人士。

日後我才知道Dr.Archer是密西西比培育的學者，後來在印第安那大學得到內分泌學博士，是那個大學有史以來第二個得到生物學博士的少數民族。也由於他在北部外地見過世面，眼光與一般當地的鄉村老師不同，當他回來傑克森當生物系主任時，作風雷厲風行，終於觸犯眾怒，被貶下台當一般生物教師。

Dr.Archer失望之餘除了教書，他把精力放在他的第二事業，也就是花店的店主兼園林綠化設計執行者。由於花店生意不錯，尤其在幾個特別節日，例如情人節和母親節 特別忙碌，他經常放下學校業務去專門遞送禮物，這也正好讓他的宿敵，抓到找麻煩的機會。

在一九九五年春天，生物系系主任以及理學院院長收集好證據後，舉行學校聽證會，控訴Dr.Archer瀆職而導致他被懲戒。令我佩服的是，他照樣我行我素，只是他對系上的事務日漸疏遠；然而他的直言作風受到教員參議院的賞識，贏得了主席的職位。

但不幸的是，在二○○五年一個周末，他開推土機執行園藝工作時，受了重傷，之後他便退休 養傷。傷好後，他關了花店，申請到在他的母校印第安那大學擔任行政副校長，管理少數民族學生獎學金申請之職。那時已經升為正教授的我，有機會擔任他的介紹人，成功地幫助他得到職位。

值得一提的是，當我在一九九四年搬到傑克森近郊Madison新家後，Dr.Archer曾經接受我們的委託，幫忙綠化前院草皮。後來還跟幾個同事到我家舉行喬遷暖房派對，並且贈送我們幾棵灌木，有一棵無花果，還有一棵日本楓樹當成新屋喬遷賀禮。

當天太太下廚做了幾道可口的中國菜晚宴招待嘉賓，Dr.Archer高興之餘，發揮他的才藝在客廳彈著兒子用的鋼琴，唱著奇異恩典（Amazing Grace）娛樂大眾。如今我退休搬到德州 達拉斯市，而當年種的灌木和無花果，仍然茂盛如昔。

我之所以懷念Dr.Archer的原因，並不因為他是完人，而是他能擇善固執。當一九九四年，生物系上院長和系主任的愛將被揭發以假博士頭銜，冒領政府資金醜聞時，Dr.Archer曾被系主任質問有何資格向那個假博士丟石頭？Dr.Archer不假思索地回答：「我不必是個完人，也知道什麼是犯罪。」這也變成他的口頭禪。他經常對我說，他一點也不覺得難為情，他以非完人的身分，勸誡我們新進人員不要以身試法。

搬來德州兩年後，從學校方面得知，他在二○二○年八月二十三日於家中去世。由於我身體不便遠行，於是在網上留下賓客短文，「向我真正的朋友與顧問致意，在我有生之年我將永遠思念你。」