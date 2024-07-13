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人算不如天算

邱晨

在美國，開著露營車穿州越省是一件很普通、很寫意的事，不過也因為露營房車還是一輛車，總會碰上機件出問題的時候，所以仍讓人提心吊膽。這一次我們規畫的三天死亡谷國家公園（Death Valley National Park）之旅，卻令我們感到很意外，原因是才換了不久的電池出狀況，令我們措手不及。

在園內玩了一天，在離開國家公園前，去遊客中心看看電子溫度計，在這樣風光明媚的春天，溫度竟然已達到華氏九十二度。回到車上準備離開公園，前往最近的城市五十英里外的Pahrump營地過夜，卻發現車子的引擎不能發動，這時旅客中心也快關門了，心中升起不安的感覺。看到一輛卡車駛來，便揚手希望車主能停下來協助，開車的是一名年輕單身女子，她也很熱心幫忙，無奈也沒能把電池啟動。看著時間有點晚了，她一名單身女子在趕路，便提議她先離開。

回到旅客中心詢問處，公園管理員回答離公園最近的汽修服務，便是我們要去的內華達州Pahrump，還讓我把露營車的資料留下，好讓他通知巡警，萬一真的開不出去，要留在停車場過夜的話，巡警可以知道原由，因為在園區中，除了規畫好的營地，其他地區是不容許停車過夜的。

向他道謝過後，想起進來旅客中心前不遠處，曾看到一個小小的加油站，便徒步走過去試試運氣。因為快到下班時間了，加油站已經沒有顧客，後面只剩一扇門開著，一名瘦小的年輕員工在屋後整理器具，便向他請求協助。

此時有另一人從屋內出來，看來是老闆的模樣，他很爽快地說，可以馬上過去看看，要我們回去停車場等候。

走回停車場不到五分鐘，便看到這兩個師傅開著車子過來，令我們鬆了一口氣。他們兩人馬上動手檢查、修理，可是連著幾次都沒辦法啟動引擎，其間他們更回去加油站兩、三次取用零件及工具，我們只能夠在旁邊默默地禱告，祈望能聽到引擎發動的聲音。最後，老闆靈機一動，爬到車底下，也不知道他做了什麼動作，出來後讓我先生再次發動車子，竟然成功地把引擎發動了，那聲音真是天下最美妙的音樂。

師傅叮囑我們不要在中途停下來，要一直開到Pahrump的汽車零件店，到那邊請他們換一顆新電池，應該就沒問題了。因為他們也要回Pahrump住處，所以他們會在我們的車後面跟著，這更令我們安心不少。至於應該付他們多少工資，得到的答案竟然只要三十美元，我們當然自動加上認為該付的款項，他們也欣然接受了。在旅途中能遇到天使，不是金錢就能買到的經歷。

在返回Pahrump的途中，我們愈想愈害怕，如果我們是在園區中任何一個景點出狀況，都會是一場災難，因為每個景點都是渺無人煙，找救援非常困難，加上園區內沒有訊號，電話也打不出去，那時候會是叫天天不應，叫地地不靈。人的籌算真的不如天算，在這次事件中令我們感受特別深刻，感恩不已。

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