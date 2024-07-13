2024 洛杉磯第39屆馬拉松賽跑。（圖／作者林水治提供）

兒子跑過二十六英里的馬拉松 終點線，成績是三小時○五分三十三秒，他心想，若是能早一點出發，也許就能拚到三小時以內了。

兒子在高中曾參加越野校隊，上大學後，大部分的人幾乎不再跑步，他卻還堅持每周五、六天長跑。兒子去年在紐約哥大讀研究所時，結識了一群愛跑步的朋友，其中女同學海莉跑得非常好，跑步速度已是馬拉松的級別，兒子有她陪跑，進步飛快。

受到海莉的鼓勵，兒子決定參加今年的洛杉磯 馬拉松，兩人目標是拿到馬拉松最高級別的波士頓參賽資格，十八至三十四歲組的資格，男生要在三小時內完成，女生則是三小時三十分鐘，目前兩人已在三小時半左右，如果表現好，也許就能拿到參賽資格。

兩年前，兒子第一次參加舊金山馬拉松，那時他隻身前往，終點沒人等他；這次在洛杉磯有老媽和好友的助威打氣，兒子非常期待，也希望能超常發揮。

三月十七日，鬧鐘在四點半響起，兒子、我和同學小布 在五點十四分出門，以為一個小時就可以到達道奇棒球場，結果六點四十分才到球場附近，車輛都堵塞在路上，有人在距離兩英里處就急著下車，陸續下車的人愈來愈多，兒子最後也提早下車。跑步前，大家都排隊上廁所，二十幾個流動廁所前排滿人，等兒子如廁出來，已被安排到後面，七點鳴槍，他在七點十四分才得以跑過大門。

馬拉松賽跑全程二十六點二英里（四十二公里），如此遙遠的距離，我不知道要在哪些地方給兒子加油。幸好小布有概念，建議在起跑點一點六英里和最後八英里這兩個折返點等待。

道奇棒球場是馬拉松賽的起跑點，沿路會經過二十個觀光景點，第二站是中國城的金龍大門，我們開車到○點六英里處停車，幸運看到兒子匆忙經過的身影，然後跑步過橋到一點六英里處等待並加油；小布說中間不用追，直接到十八英里、也是終點的最後八英里折返點等待。

我們在八點四十五分到終點指定停車場的西域世紀城，離最早出發的第一批跑者已接近兩小時，好些跑者已跑過十八英里標誌點，小布知道兒子的速度，預測他在九點十幾分會通過，果然在九點十六分他出現了，如果保持目前的速度，最後八英里也許能在一小時內完成。果然在十點十九分，兒子最終跑完全程，大會紀錄三小時○五分三十三秒，離波士頓資格就差五分三十三秒。

洛杉磯馬拉松的終點站，設在聖莫妮卡大道和明星大道之間，除了天上的直升機一路直播，各大媒體也早準備好，等待冠軍的出現；為了防止熱情觀眾的干擾，終點站被高高的圍欄屏蔽了一哩路，我們一直走到奧利匹克大道，才進入參賽者休息區。

兒子跑步時沒帶手機，小布帶我直奔按摩休息站，果然很快找到人，兒子有了手機後立刻聯繫到朋友，但卻一直聯絡不到海莉，原來她直接一路跑回舅舅家休息了。兒子跑完非常疲累，卻不能立刻坐下休息，否則可能就站不起來了，他脫下跑步的專用鞋，寧可光腳走路還舒服些。最後我們去韓國城吃飯慶祝，回程兒子在後座累癱，小布也打起瞌睡，老媽我打著哈欠撐著把車開回家，第一次做追星族興奮又辛苦，但能夠參與支持兒子的夢想，就算辛苦也值得。