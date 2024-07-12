朋友幫我取了一個「金剛之身」的綽號，原因是我在疫情 肆虐期間，從來沒有確診過，我身旁的親友至少都得過新冠一次以上，我卻很幸運地躲過疫情。可是從今年開始，我的金剛之身開始解體。

今年一月初，我左邊的肋骨開始疼痛，尤其是晚上睡覺時疼到睡不著，我還以為是自己為了減肥，做了太劇烈的有氧運動所造成，只要疼痛貼片貼幾天就沒問題。不料一段時間之後，肋骨的疼痛不但沒有變好，連呼吸都痛到受不了，吃止痛藥也沒有效，我開始緊張了起來，上網查了我的症狀，懷疑自己得了心肌炎或是心肌梗塞，連夜衝到急診室求救。

醫生幫我做了詳細的檢查，診斷為帶狀皰疹（Herpes zoster）俗稱皮蛇（Shingles），由於自己貼了疼痛貼片，根本沒注意到肋骨下方還有背部，已經長了許多水泡紅疹。醫生說我應該要早點就診的，前三天治療效果最好，我竟然拖了兩個星期，無法想像我的忍痛力竟然如此強大。他開了十天的藥給我服用，並且囑咐我以後身體不舒服，就要盡快就醫，痊癒以後，記得去打Shingles疫苗 。

好不容易身體慢慢恢復，開始可以出門運動散步，兩邊膝蓋卻出現嘎嘎的聲響，下樓梯時，膝蓋痠痛到需要一步一步緩慢地走。我又拿出疼痛貼片貼在膝蓋上，買了維他命來吃，我心想，大概太久沒有運動了休息幾天可能就好了，我也不以為意。

但我漸漸地發現膝蓋腫了起來，走路時痛到不能彎曲，趕緊去看中醫治療。醫生說我的韌帶受損，軟骨受傷，先針灸看看，如果沒有效果，就要去看西醫換膝蓋了。幸運的是，我做了六次針灸後，疼痛就慢慢改善，現在恢復得很好，不必擔心要開刀。

今年母親節 前，女兒打電話給我，問我想去哪裡吃飯？我發現女兒的電話訊號很差，她說什麼其實我聽不太清楚。我跟女兒說：「用傳簡訊的方式吧！電話中只聽見微弱又斷斷續續的聲音」。

後來有一次，在台灣的妹妹傳來一段外甥女的鋼琴演奏會影片，我戴上耳機，打算好好聆聽一番，卻聽到像拿金屬棒敲打在地上的怪異鋼琴聲。我告訴妹妹，她開玩笑地說：「我們都聽得很清楚，妳的耳朵有問題嗎？」我不禁懷疑是否自己的聽力出了問題，我一直習慣用左耳聽電話、聽音樂，於是我改用右耳聽，馬上發覺可以清楚聽到音樂。我打電話給女兒，用右耳接聽，溝通也沒問題，原來是我的左耳竟然出現暴聾現象。

這次學乖了，馬上去了急診室，醫生幫我檢查後，找出我左耳聽力受損的原因是耳管積水，所以造成感染發炎，開給我六天口服的類固醇藥物，以及兩星期的抗生素治療，醫生說幸好我在治療的黃金期七十二小時內就診，聽力痊癒的機率高達百分之九十九。

經過這幾次的病痛，我深深地體會到身體健康的重要，再怎麼強壯的金剛之身，也無法抵擋各種不同病痛的來襲，千萬不要自作聰明，自己上網搜尋不正確的醫療訊息，反而容易耽誤就醫時間，延誤病情。