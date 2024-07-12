當我在洛杉磯艾爾蒙地 市（El Monte）的汽車總站售票處辦完手續，準備出門搭車時，在門口被一個老太太攔住了，她急切地對我說，她老公要申請一張公車卡，卻不知道怎麼辦理？而且他們不懂英語。我看看手表，還有十分鐘車子就要開了，如果我不搭這班車，下一班車需要等一個小時，於是我露出了為難的神情。

這時候老太太拿出手機對我說，用谷歌翻譯不準確，她不知道該怎麼辦？看著她求助的眼神，再看看前面排的長隊和時間，我猶豫了，最後我決定留下來幫助她。

我們一起排隊等候，不久就輪到我們，我向前台諮詢如何辦理老年公車卡？我幫他們填表格、拍照片、繳錢、翻譯，一直到他們順利拿到公車卡，老太太很感動地說：「這世界還是好人比較多啊！」車站裡的工作人員也對我的幫忙非常感謝。等辦完手續後，我衝出門直奔站點，遠遠地，我看到那輛車還停在那裡，原來是司機臨時有事，晚點出發，就這樣我順利地搭上了那輛車，沒有誤點。

當天下午，我在加州 州立大學辦完一些手續就回家了。回家後，才發現我把錢包落在學校的教務處，由於正逢春假，學校裡沒有什麼學生，整個教務處的大廳空蕩蕩的，我在填表格時，把錢包遺落在大廳了。

我的錢包很小，但是精緻漂亮，裡面有銀行卡、圖書卡、信用卡、禮品卡等各種不同的卡，還有部分現金。如果這個錢包找不回來，要補辦這些卡至少需要幾個星期，而且辦理過程非常繁瑣。一想到會不會有人因為我的錢包太漂亮而私自拿走，我的心情就跌入谷底，沮喪萬分。當天晚上，我失眠 了。

第二天早上，我趕忙到學校的教務處大廳，詢問那裡的工作人員。前台的工作人員從抽屜裡拿出一個錢包，在確認是我的錢包後對我說：「我們撿到錢包時，一直嘗試聯繫妳，多次發郵件給妳，卻聯繫不到。」在得知錢包找到失主後，所有的前台工作人員都很高興。

我非常感動，不斷地感謝他們，如果他們把我的錢包私藏了，將會帶給我很多麻煩。難能可貴的是，他們一點都不貪心，既沒有貪念這個漂亮的錢包，也沒有私吞錢包裡的現金，我忍不住讚嘆：「這世界還是好人比較多啊！」

「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」如果每個人都做到不貪心、不起邪念，便能給這個世界帶來許多溫暖；如果每個人都有同情心、同理心，付出關愛幫助別人，便能給這個世界帶來許多溫馨，我們的愛與溫暖，就是人間四月天。