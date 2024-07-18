憶兒時在台灣新竹，祖父每個月有十天到我們家用膳。秋天蟹肥，父親與公公喝紹興酒、吃螃蟹，我們晚輩只能垂涎欲滴地在旁作「壁上觀」。

大學畢業服役時到台南訪友，在新町吃中飯，店老闆推薦有名的「棺材板」（炸麵包夾碎肉）、炒鱔糊及清蒸螃蟹。我糊裡糊塗地答應了，坐在椅子時看到螃蟹的價格，頓時嚇出一身冷汗，馬上叫老闆停止煮殺所點的螃蟹，真的是千鈞一髮，否則我可能會因吃「霸王飯」被抓去坐牢。螃蟹有許多種類，該螃蟹叫「蟳」，一小隻就比我口袋裡所有的現金還貴。

一九七三年與幾位朋友開車長征東北角，久聞巴爾提摩「藍螃蟹」（Blue Crab）之名，食指大動，抵達市區即到「高登螃蟹館」打牙祭。餐桌上別開生面地鋪著牛皮紙，服務生發給每人一把木頭錘子及一張塑膠圍巾。螃蟹是蒸的，胡椒味很濃，說實話，這頓螃蟹餐可是我留美以來吃到最美味的食物。為了留念，我帶回上書「Gordon Crab House」的薄塑膠圍巾，掛在廚房壁上當裝飾，直到一九八三遠赴東南亞為止。

回田州納城後，結朋到南卡哥倫比亞市拜訪老友，曾與我們同行到巴爾提摩的張兄，知道我們喜愛吃螃蟹，幾天前便向漁民買了一大袋藍蟹放在浴缸裡等候；我們一群老饕專撿大隻的吃，吃了半天還有剩餘。原來，藍蟹產於大西洋西岸，自德拉維爾（Delaware）到南美的阿根廷沿岸，連墨西哥灣海邊都是產地。

到過舊金山 「漁人碼頭」的人，隨處都可看到販賣煮熟Dungeness Crab的攤位。這種寬約七英寸的大螃蟹，中文名叫「珍寶蟹」，產地在太平洋東岸，自阿拉斯加到南加州。

有一年到舊金山出差，周末拜訪聖荷西的朋友許，他們夫婦帶我到一家越南餐館，點了一道「潮州珍寶蟹煲」。煮法是在煲底鋪蒜頭，上舖粉絲，再放螃蟹於其上，用火燜熟，如此一來，食客可以吃到帶有蒜香的螃蟹，混有蟹膏的粉絲。人道「米其林美食」，這道菜才是上等的美食！後來幾次到舊金山出差，都到該餐館吃這道名菜。

到東南亞工作後，常有機會到香港出差。一九八五年秋，當地經理帶我去吃「大閘蟹」，當服務生端出螃蟹時，我不敢相信一隻小小的毛蟹，竟比美國一塊上等牛排還貴。原來這毛蟹是江蘇陽澄湖出產的大閘蟹，牠的名貴在其殼中又軟又香又甜的蟹膏；吃大閘蟹要先從蟹腳吃起，再剝殼吃膏。據說蔣介石最好這一口，每秋有人安排此蟹經香港飛抵台灣供他食用，以解鄉愁。

我認識一位住在昆山的王廠長，他說每年秋天昆山總是車水馬龍，不遠千里而來的食客到此吃大閘蟹、喝陳年紹興。如今中國社會富足了，吃「陽澄湖大閘蟹」成為時尚，偌大的陽澄湖哪能生產那麼多的大閘蟹供市面需求？有人將他地養殖的毛蟹放在陽澄湖泡個幾天，算是「過了水、放過洋」；有的不打自招，在螃蟹背上刻「陽澄」二字，以示「此地無銀三百兩」。如是全國毛蟹總動員，真真假假都上了陣，讓人有「見蟹生畏」的感覺。

王廠長知道我們酷愛螃蟹，每到秋天，將之冰凍，再托友人手提或郵寄到我新加坡 家。信不信由你，收到冬眠的大閘蟹轉活，煮熟後配以薑醋，味道仍然鮮美。

一九九五年移居新加坡，注意到當地的中國菜不及香港及台灣的多元，但該地的「辣椒螃蟹」及「黑胡椒螃蟹」兩道名菜，卻是無人可及。來自斯里蘭卡 （古稱錫蘭）的黑泥巴螃蟹，一年四季肉結實而質細膩。奇怪的是，我問過一位曾在斯里蘭卡住過幾年的朋友，他說從來未聞當地盛產黑色大螃蟹，看來這些螃蟹一長大，就搭機勁飛獅城，成為一道美食。

吃新加坡這兩道螃蟹最好的地方，是在東海岸的露天餐館「Long Beach」、「Jumbo」、「小紅樓」，時間應該是在夕陽西下，徐來的海風吹散南國的濕氣，遠看海輪星點，炒得香噴噴、帶著辣味的螃蟹，配上老虎生啤，真是「別有一番滋味在心頭」。

君不見四方遊客擠滿了露天餐館，個個喝著啤酒、吃著螃蟹。新加坡的這兩道菜太誘人了，幾年前很容易就能點到兩磅重以上的大螃蟹，現如今卻成為稀物，看來斯里蘭卡螃蟹生長的速度已比不上食客吃食的數量，顯著地變貴、變少、變小了。