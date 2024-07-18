剛在上課，電話響了，是學校接線生打來的電話：「Mr. Wong，有一位Mr. Ly想要見您。他說他是我們學校以前的學生，他昨天有電郵給您，您可在放學後接見他嗎？」我記起昨天的一封電郵，由於不是學區 的電郵網域，我恐怕有詐，只讀了信的內容，並沒有回覆。

我時常接到我以前學生的信件，有些還在上大學，有些已經畢業在工作，他們來信除寒暄外，也會告訴我近況。我有保存一份歷屆的AP微積分學生名單，名單上雖有這名字，但年份和班級卻對不上，因為他自稱曾是Arroyo高中的代數一學生。

放學後不久，一位西裝革履的男士出現在我的教室門口，我在腦海裡迅速思索，實在記不起他是誰。正在遲疑間，他咧開嘴笑：「Mr. Wong，我是李強 。三十年前，您曾幫助過我，我今天是特別來向您道謝及辭行。」聽他這麼說，我更加丈二金剛摸不著頭腦。

我和他握了手，請他坐下。他見到我的神情，猜想我是記不起他是誰，開始自我介紹：「您還記得三十年前，有一個不識英語的學生，因為偷竊被逮嗎？」見到我腦筋還是轉不過來，他又補充：「當時，學校請您去翻譯。」我靈光一閃，記起了！

那是我來到Arroyo高中教書的第二年，一天，副校長打電話要我去開會。到達時才知道，校長、副校長、學生顧問正在開紀律會議，學生和監護人也在場，只是他們只懂得潮語（潮州話），學區除我外沒有誰會這種語言，不得已之下，只得臨時請我權充翻譯員。

校長介紹案情經過，學生李強是一個剛到美國的難民，父母雙亡，住在監護人家中。李強在校屢犯盜竊，書包裡偷的東西都是食物飲料，校方決定予以紀律，會議的目的就是讓監護人明白事情的始末。當我把學校的決定告訴他們後，李強掩面而泣，監護人也一臉茫然。

「Mr. Wong，我是李強的監護人，我未盡到我的責任，首先向學校道歉。只是，我想告訴您，李強不是一個壞孩子，他只是經過一場恐怖的人生經歷，才導致心理不平衡，希望您能替我向學校求情。」之後，監護人講述了一個令全場各人動容的故事。

一九七八年三月二十三日，越南政權以改造工商業為藉口，把華裔商家的財產沒收，趕出家門流放到新經濟去，李強一家三口是其中之一。他父母用藏在暗處不被搜到的黃金，找蛇頭帶路從南越的「西寧」一路直達邊境的「羅丘」邊防站，經柬埔寨偷渡到泰國 。

越過邊境後，蛇頭把他們交給另一個柬埔寨裔蛇頭，由於語言不通，他們全以手語代替。也不知經過多少日夜，搭車、步行、乘艇，來到一座樹林，冷不防蛇頭在他們身後一棒，醒後一家被綁吊在樹上，嘴裡塞了東西，動彈不得也出不了聲，身上值錢的東西全被剝光。

就這樣飢渴了好幾天，直到一個樵夫經過，聽到他們支吾的求救聲，才把他們放下，幸好這樵夫是柬埔寨華裔，用潮語指給他們走往泰國的路線。半個月後，只有李強從「馬德望」越過泰國的「沙繳府」，父母則在途中飢渴身亡。

監護人嗚咽地說：「Mr. Wong，您知道嗎？孩子驚嚇過度，現在他的臥室裡，抽屜、床底、褲袋、書包，到處都塞滿食物飲料。」聽了我的翻譯後，與會者無不熱淚盈眶，紀律會議一致通過不予以懲罰。

「Mr. Wong，我曾多次到柬埔寨尋找當年救我的恩人，但我記不清是什麼地方，也沒有他的名字。我剛結婚，我的太太也是柬埔寨華人。我現在決定回到柬埔寨開診所，濟世救人。臨走前，我不忘當年您替我求情，使我不被開除，完成學業才能上大學，做了醫師。」