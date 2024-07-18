學校福利 社是小朋友最愛去的地方，望著店裡琳瑯滿目的零食、玩具，眼珠都要掉出來。可是那年代，很少人有零用錢，大家都是望眼欲穿，看看罷了。偶爾，有同學帶了五毛錢零用金，買幾支棒棒糖，大家吃得不亦樂乎，每人嘗一口，其樂融融。

每天下午四點，等下課鈴聲響，衛生股長率領值班的同學留下來打掃教室，其餘的背著一個大書包，一窩蜂似地搶著跑出教室，一路追追跑跑地回家。回到家扔下書包，又開始玩各種遊戲：官兵捉強盜、騎馬打仗、衝關、跳繩、打彈珠、玩圓牌……不勝枚舉，直到吃晚餐或天黑時候，媽媽們拉起嗓門叫自個兒的孩子回家，才陸續解散。這時全身已精疲力竭，吃完晚餐後就已哈欠連連，想上床休息了。

說起打掃教室，聽起來容易，做起來難。教室打掃完畢之後，老師要來評分數，每個禮拜都要公布總分，比賽哪一班清理得最乾淨，無形之中給衛生股長帶來莫大的壓力。

教室是水泥地，同學們進進出出的，一天下來，地上滿是泥巴沙土，若是直接用掃帚清掃，必然造成麈土飛揚，窗戶、桌面到處都是灰塵。於是先灑水再掃地，可是這樣做，需要有技巧，若是水灑多了，地上立刻滿滿稀泥漿似的髒水，更難清掃；這時衛生股長的經驗就舉足輕重了，水要灑得恰恰好又均匀，動作快的不消十分鐘就清得乾淨溜溜，然後人就一溜煙地跑回家去玩了。

一九六○年代初期，沒有電視、電腦、手機、電玩……，唯一的電氣用品是收音機，每晚八點新聞及深夜崔小萍廣播劇，都是最愛聽的節目，全家聚在一起，聽得津津有味。

那時流行兒童漫畫「四郎真平」，炙手可熱，同學間漫畫書借來借去；常常熄燈後，躲在被窩裡用手電筒偷看。有時候等不及了，放學後乾脆去租漫畫的書店 ，抱著漫畫書「現場直播」。

暑假是最開心的時候，沒有補習，沒有壓力。老師给的暑假作業是每天寫一篇日記，一頁毛筆字，通常都等到返校日前一天才開始補寫，寫得手發痠發軟，抬不起來。暑假的生活非常「規律」，每天的日記都是千篇一律：「今天早上起床洗臉刷牙……。」

事實上，整個暑假都在玩，每天有玩不玩的遊戲及戶外活動：小溪邊竹林下釣魚 、捉青蛙、逗蜻蜓；地瓜田裡挖地瓜、拾樹枝、燒炭火、烤地瓜；騎腳踏車郊遊，玩各種運動如羽毛球、乒乓球、踢毽子……。台灣南部的豔陽天，把我們這些貪玩的孩子，各個曬得像焦炭一樣黑，要整個冬天過去後，才能恢復膚色。

現在回想起來，小學生活無憂無慮，快樂幸福，時隔六十年，記憶仍然鮮活。我記得所有教過我的小學級任老師名字，他們的模樣都清清楚楚印在腦海裡；反而初中和高中的老師卻叫不出一兩位來，實在慚愧。

年齡愈大，愈加珍惜那段美好的時光，人生當中只有一次，也是唯一的一次，曾經「當我們小的時候，時常手挽著手……」。（下）