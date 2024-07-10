「親愛的爸爸，謝謝你多年來的照顧，辛苦地四處接送我們，還有準備美味的食物，為我們付出許多。我愛你，祝你父親節快樂。」父親節的那天早上，遠在奧地利維也納（Vienna）的大女兒傳來簡訊，融化了先生的心，讓他喜悅滿溢，感到無比的甜蜜和溫馨。

我為女兒們感到慶幸，能擁有如此慈愛的父親，我也要向先生致以深深的謝意。他無疑是一個負責任的模範父親，除了上班賺錢養家，還分擔了許多家務，和我共同盡心地照料女兒們。

我們一直認為，孩子是上帝賜予的珍貴禮物，先生把兩個女兒視為掌上明珠，滿足她們的所有需求，從小到大無微不至地呵護她們，為她們感到無比驕傲。正因如此，他與女兒們的關係非常親密，女兒們也深深地敬愛他。

然而在我心中，他是個九十分的爸爸，被扣掉的十分，是因為他過於溺愛女兒，無論大小事都代勞，將女兒們寵成不做家務的小公主。我深知在當今社會中，女性必須獨立自主，我不願將女兒培養成嬌弱的菟絲花（Cuscuta chinensis）。

還有一點讓我不滿，那就是他從來不責罵女兒，即便她們有時候不乖巧，他也不忍心對她們板起臉訓話，只能由我扮演黑臉嚴加管教，讓我在女兒的心目中，無法呈現慈母的形象。

由於我不擅開車，平常都由先生接送我和女兒。以前孩子上才藝班或去當義工，別家的小孩多由媽媽接送，但我們家是父母一起陪著參加，充分參與孩子的成長過程。幸好女兒們的功課從未讓我們擔心，她們都是品學兼優的好學生，順利申請到理想的大學科系。

如今，女兒們均已成年，離家讀書工作，能夠獨立生活。然而，每當她們回到家中，便彷彿回到了無憂無慮的童年，飯來張口、茶來伸手，全然享受父母的照顧。

記得有一次吃水餃，丈夫要我幫她們調製沾醬，我心想她們都二十幾歲了，難道自己不會調嗎？平日她們吃完飯，總是將碗盤放在桌上，從未想到要幫忙收拾。每當我們去市場買菜回家，需要分好幾次將食物搬進屋內，丈夫總捨不得讓女兒勞累，而要我和他一起搬運。隨著年紀漸長，我們體力漸衰，我認為孩子們也應該分擔一些家務，對家庭負起責任。

最近小女兒回家過暑假，我們下班後，丈夫總會詢問她想吃什麼？並費心準備晚餐。周末時，則帶她到各式餐廳享用美食。先生希望能有更多時間陪伴女兒，我們的生活節奏完全以她為主，這段期間，我們推卻了朋友的邀約，也很少參加社團活動，因為小女兒不喜歡出外旅遊，我們也沒出門度假，大多待在家中陪她。

日前我進行了鼻中膈矯正手術，麻醉後回家依然昏沉不已，丈夫問我晚上能否煮飯？我根本無力起床。幸好乖巧的小女兒立刻表示由她來煮，讓我感到十分欣慰。

其實我在娘家時，也沒做過家事，父母只要求我專心學業，我偶爾幫忙洗碗，連垃圾都沒倒過。父親對待子女也非常和藹可親，從未嚴詞厲色，他熱愛美食，閒暇時樂於烹煮佳餚給家人品嘗，我先生也是如此。雖然父親已離世十八年了，至今我仍然非常想念他。

父愛山高水長，對子女的疼愛是血脈相連的天性，世間難覓能如父親般恆久疼愛女兒的異性伴侶，我很幸運地遇到溫柔敦厚的良人，但願女兒們將來也能擁有我這般好運。