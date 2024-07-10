妻子收到兩個包裹，我拿起來一看，收件人姓名是JADE NGUYEN，但我家的房客並沒有這個人。包裹上寫的街名和郵編都沒錯，但門牌不對，我家是十八號，它是二十四號。

我和妻子拿着包裹去問鄰居，墨西哥 人和越南 人都問了，他們都說不是他們的包裹。更奇怪的是，整條街竟然找不到二十四號的門牌。我和妻子又去隔壁街尋找，也找不到二十四號的門牌。

該怎麼辦呢？我問妻子：「包裹是郵政 局送來的？還是UPS送來的?」她也記不清，看來連退回都有點難辦了，這包裹上面又沒有留電話。

後來，女兒說：「很可能是寫錯門牌號碼了，十四號寫成了二十四號，我寫張便條，你們去問一問。」這個思路無疑是正確的，街名和郵編都沒錯，最大的可能就是門牌寫錯了。

於是，我們找到了十四號，鐵絲網的圍牆沒有上鎖，我們就進入了院子，鎖在房間的狗拚命地狂叫，但就是沒有人出來開門，我們趕緊提心吊膽地退了出來。在美國，院子屬於私人的領地，隨意進入就是私闖民宅，主人可以開槍打死闖入者。曾經有一名日本留學生進入了美國人的院子，被美國主人開槍打死了，美國主人最後被判無罪，我們可不想為了送包裹而挨槍。

傍晚，我們又去了十四號門口，正巧院子裡開出一輛車，我們攔下車子，我拿著便條問車內的兩個越裔女子，其中有一名女子說：「我就是JADE NGUYEN。」我說：「請讓我看看妳的ID。」她出示了ID，我一核對，果然是JADE NGUYEN。我說：「妳的包裹被郵遞員送到了我們家，妳現在就去拿回來吧！」意外的驚喜，使她高興到幾乎跳了起來。我們將包裹交還給她，她一再表示謝意。

聖經上說：「施比受更為有福。」兩個寄錯的包裹，終於被救活了，我們的內心也充滿了喜悅。