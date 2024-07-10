大兒子去年求婚成功後，和未婚妻兩人著手籌畫婚禮，今年初終於寄來婚禮通知卡，告知親朋好友們Save the Date，希望大家屆時都能去參加婚禮。

收到卡片的同時，兩人也寄來Email並打電話來。想當年我結婚時，婚禮都由雙方家長操辦，我和先生兩個當事人都謹遵叮嚀，絲毫沒有個人意見。時過境遷，兒子和未來的媳婦全權操辦，雙方家長都是等通知。雖然如此，我自己倒是很享受這樣的轉變，婚禮自然是當事人最大，那是他們的人生大事，新郎和新娘快樂最重要，加上籌辦婚禮細節繁瑣，兩個人能夠扛起責任，我打從心底由衷感謝他們，幫我省去了很多的勞心勞力事。

我邀約姐妹淘聚餐，告知她們家有喜事，姐妹們紛紛送上祝福，言談間，大家也說起了家中仍有將奔向三十歲，甚至有四十歲的未婚子女。於是她們獻策我兒子，在洛杉磯 的婚禮之後，仿照台灣習俗，也在我們居住的堪薩斯（Kansas）舉辦一場類似見面會，藉此機會讓還沒有婚姻對象的孩子們，有一個認識的機會。

席間有姐妹說，雖然在台灣有認識的親戚介紹，但是遠距離戀愛終究不能持久，加上大家的孩子雖然是亞洲面孔，但對生長於美國的他們而言，骨子裡是百分之百的美國人，語言、文化、思想沒有共通點，要交往有困難度。

對居住在美國中西部小城的我們來說，亞裔 人口遠少於東西兩岸，若非在大學期間就有論及婚嫁的對象，工作後想交男女朋友並不是很容易。如果能交往已有一些背景相似的男女朋友，我們這些當媽媽的，當然放心許多。

我們這群媽媽們當年不論在台灣或在美國結婚，都是自由戀愛結婚，父母也曾經安排相親，但是沒有一個人願意。年輕時的自己，想到要被安排，心裡就不樂意，如果現在想安排在美國生長的孩子們相親，結果可想而知，因此就有這個舉辦類似見面會的奇妙提議。

記得大兒子第一次談戀愛是在高中，年輕氣盛的愛，來得急也去得快；之後幾次談戀愛，是在大學、研究所和工作時期。每個女孩都不是亞裔，也都來過家裡兩、三次，有的我喜歡，有的我並不喜歡，但不論喜歡與否，來者是客，我都不敢表示意見，甚至也有可能是未來的媳婦，保持和諧的關係最重要。大兒子幾次談戀愛都沒有結果，分手的理由有人生觀不同、對未來的規畫沒有共同點或個性不和等，年輕人的合與分都很乾淨俐落，我在旁邊，只有接受與祝福。

未來的兒媳婦是猶太 人，他們是在交友網站上認識。交往第二年的夏天，我去探望兒子時，他安排了一個餐會介紹女方給我認識，我聽得多，問得少，彷彿第三者般聽他們兩人侃侃而談。那時候我是高興的，兒子有一個愛他的人，他也有一個喜歡的對象，這不就是為人父母的最大滿足嗎？

我家裡也還有一個待婚的兒子，他聽到我們這些媽媽們的想法，莞爾一笑。記得跟他說哥哥將要結婚時，他第一個反應是：「不要看我。」大兒子還沒結婚前，也跟我說過類似的話：「妳該知道的時候，就會知道。」這應該是身為美國媽媽們的共同心聲，想關心還不能明目張膽地表示，只能在心裡默默地想，暗暗地著急。

尋婚記茲事體大，我要向大兒子和未來的媳婦轉達姐妹淘的提議。為了姐妹淘未婚的子女們著想，也為了我未婚的二兒子，我自己其實也躍躍欲試，誰叫我們都是一群愛子心切的媽媽們。