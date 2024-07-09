二○二○年夏天，我因為工作變動北上新澤西州（New Jersey），德州 房子只好上市出售。彼時德州（Texas）疫情 嚴重，感染率居全美之首，停工停學，房市低迷、天不時地不利，房子出售一個多月，只有兩、三組人看房子，且無人反饋。經紀人問我是否考慮降價？我認為疫情嚴重導致房市疲軟，與降價無關。

我所有居住過的房子裡，這棟房子裝修最多、花費最大。當初過戶後未搬遷之前，便將一樓全部地板、轉角樓梯換成實木地板，主餐廳、一樓衛生間、洗衣房全部粉刷。隨後幾年內，又相繼將二樓遊戲室、走廊和臥室也換成木地板，並在洗衣房安裝了吊櫃櫥櫃，以及大理石檯面。二樓走廊拐角處安裝了嵌入式轉角寫字台，主臥、遊戲室、起居室牆壁都做了各樣花式裝修。

原以為會在這間房子住很多年，投入許多時間和金錢自己設計裝修，每個角落都傾注了心思和感情，實在捨不得賣掉，一時賣不出去，甚至有一種竊喜。

一周後，黃昏時分接到經紀人電話，收到一份出價申請，比要價略微降一點。鑑於彼時房市行情，而且我已遠在新洲，所以沒討價還價，全盤接受。

當晚就簽字，開始進入買賣程序，我心裡非常好奇，買主是哪一天看房子？經紀人說買主沒有看過房子。心裡不禁對買方的誠心存疑，怎麼會有不看房子就下訂單？經紀人解釋說，她其實昨天就收到申請，填寫資料非常不受規範，已與對方經紀人溝通多次，經紀人一再強調他們在網路上搜到房子，全家人非常喜歡；如今發給我們的表格是修改好的，所以應該沒有問題了。

按照購屋合同，買方必須在簽字後的十天內完成驗房，如果沒驗房，代表接受當時的屋況。驗房師傅必須與我們的經紀人聯繫才能開鎖進門，期限逼近，也未見有人聯繫。到了第七天，我們的經紀人主動與買方經紀人聯繫，總算在期限截止前完成驗房。林林總總找了各種問題，最後再降價一千美元成交。

驗房完畢，開始申請貸款 ，預定九月底過戶，其間經紀人幾次詢問，對方皆回答正在辦理。臨近月底，杳無音信，經紀人多次聯繫，對方皆無回音。直至過了截止日期，對方才回覆貸款批不下來，但是他們正在尋求其他貸款途徑，詢問我們是否願意等。

我們如果此時撤下來，因為對方違約，所付訂金無須退回，房子重新上市即可。得知對方努力申請貸款且保證此次一定能夠成功，而且一再強調對於房子的喜愛，所以我們決定冒險一次，等對方的貸款批下來。等到十一月初時，房子終於順利過戶。

在美國多年，南下北上，在幾個州工作生活過，也曾買賣過幾處房產。無論買房還是賣房，買家一般都會來來回回看好幾回，提出很多問題後，才會出價。而此次買方從未看房即出價，經紀人都感嘆首次遇到，本應嚴肅對待的置產，卻以玩笑的方式開始，一步一步地買賣成功，皆大歡喜。此次賣房顛覆固有經驗，出人意料，驚嘆原來一見鍾情不只存在於戀人之間，裝修美顏後的房子，在網路上亮相，就被愛神丘比特的神箭射中。

當得知對方貸款被拒，也想撤回合約重新上市，是買方對於房子的執著和熱愛打動了我們。全心全意擁有過的房子，幾經波折卻好事多磨，最後終於為我心愛的房子，找到熱愛它的新主人。