綠咖啡。（圖／作者大邱提供）

兒子得知我們要去摩洛哥（Morocco）和埃及（Egypt）旅遊時，興奮地告訴我有一種阿拉伯咖啡 很特別，泡出來的咖啡液是綠色，而非常見的黑色咖啡。我因心律不整和咖啡絕緣已久，對流行的咖啡品種及口味一無所知，聽到後不以為意。

出發前一天，兒子傳了一張照片給先生，請他代買這款特別的咖啡。我們先去了摩洛哥，沒有自由購物時間，路上所遇小販兜售的紀念品多是絲巾、長袍、小玩偶等。先生一路上以照片詢問領隊、導遊和幾個團友，但都沒有人知道該去哪裡買這款咖啡。後來到了埃及，愛子心切的先生仍不死心地到處打聽，然而連土生土長的埃及導遊也說不知道，看來此事無望。

旅程最後一天，導遊帶我們去開羅（Cairo）最大的購物中心城市之星（City Stars），上下五層樓，十分摩登氣派。由於時間有限，團員各自分散，我們像無頭蒼蠅匆匆地逛了一圈，空手而回，想不到團友珊竟在此處找到了綠咖啡。

次晨我們幾個人租車再度光顧城市之星，那家咖啡專賣店不大，裡面塞滿各式各樣的咖啡，二百五十克塑膠袋裝的綠咖啡索價美金八元，先生一眼看到袋上印著綠咖啡（Green Coffee）二字，二話不說買了二十包，又幫一名團友買了六包。

回到美國一大早，珊就發來了微信 ，她已迫不及待地沖泡了綠咖啡，她感到奇怪，為何沖泡出的顏色是黑色？而非照片中的綠色？先生聞言一驚，急忙仔細閱讀袋上的使用說明。

這種綠咖啡不同於美式即溶咖啡的黑色粉末，而是灰綠顆粒，聞起來只有一絲絲咖啡香味。十五克的咖啡粒需先浸泡在一杯多的水中六至八小時，然後置於爐上燒開後再煮五到十分鐘，用濾網篩過後才能喝。先生照指示操作，煮出來的咖啡墨綠近黑，完全沒有咖啡香味，看起來、喝起來都好像是煮糊了又沒加糖的綠豆湯，我只淺嘗了幾口，晚上竟翻來覆去睡不著。

原來綠咖啡並非是一種特定的咖啡品種，而是未經烘培的咖啡原豆萃取物，因其富含綠原酸，據稱有抗氧化、抗衰老、促進新陳代謝、增加免疫力等多種功效。它既是咖啡原豆的萃取物，自然含有咖啡因，但因未經烘焙不能產生梅納反應，所以沒有一般咖啡的香醇美味。

我總覺得此綠咖啡非彼綠咖啡，找出先生手機上兒子發送的原件，發現照片底部還有一行被截去的小字，Qahwa／Arabic Coffee（卡瓦／阿拉伯咖啡）及一個網址，點擊一看才知卡瓦只是一種頗受歡迎的傳統阿拉伯咖啡配方，由咖啡原豆和小荳蔻製成，通常與椰棗一起食用，常見於婚禮或派對等社交活動中。

食用方法是水燒開後加入咖啡粉，續煮十分鐘後，加入丁香、碎荳蔻，攪拌一次，再煮四至五分鐘，關火蓋上蓋子，讓咖啡渣在底部沉澱一分鐘即可飲用。

卡瓦特別的地方不在於咖啡本身，而是在煮咖啡的壺─達拉（Dallah），壺身近似葫蘆，頂端壺蓋尖起，大大的壺嘴呈半月形尖喙狀，還有個細長的弧狀把手，材質可為黃銅、鋼、銀甚至純金等，裝飾華麗並刻有植物、花卉、幾何等各式圖案，兼具實用和藝術價值。

等到兒子回家時，先生馬上奉上綠咖啡獻寶，兒子看了一眼成堆的綠咖啡未發一言。再三追問，他才說他平日喝的都是義式咖啡，並沒有喝過綠咖啡。聞言不禁啼笑皆非，正是眾裡尋他千百度 ，驀然回首，原來卻是搞烏龍的綠咖啡。