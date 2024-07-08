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底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

沒事

彭素綺

我住在北加州矽谷（Silicon Valley），我有一個親切友善的陜西鄰居，我們時常在社區的走道散步時碰到，她通常抱著外孫，在戶外享受新鮮空氣。

當下國際戰爭和美國暴力事件頻傳，令人感到無奈，我不免抱怨，也訴說社區園丁怠慢整理庭園花木。她最常說的安慰話是：「沒事，沒事。」簡短的回答，令我覺得很療癒。她的善意回應，是希望我把不能控制的事情放下，不要掛在心上，充分發揮正面思考的能力，猶如醍醐灌頂，令我感到語言的力量。

回想起高中時期，一名生物老師是基督徒，我們會與他閒聊，當時聯考將近，大夥向他訴說緊張的心情。他介紹我們去看「積極思想的力量」這本書，我立刻買來細看，受益匪淺。月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，世間不如意事十之八九，我受益良多，慢慢去接受不能控制的事情，積極努力去改變可以改變的事物。

在我的朋友當中，有不少是正面思考的個性，我是很感性的人，雖然不是多愁善感，卻會為明天的事情做好準備，但這會增加不必要的心理壓力。我喜歡看書，看過一名作者引用十三世紀古代詩人的名言：「凡事都會過去，這事也會過去。」我把這句英文的名言，貼在我辦公室的牆上。令我意外的是，有不少洋人同事都知道，而且他們也常常以此化解內心的焦慮。

有一個朋友告訴我，憂慮不能解決問題，冷靜下來，尋找可以解決的方法，兵來將擋，水來土掩。找朋友親人傾訴，也是一個紓壓的良方，我也有很多朋友，都會轉傳人生哲理的吉光片羽。

所有的人生哲學都是知易行難，最重要的第一步是要去知道，知道什麼是我們該做的努力，結果如何，並非關鍵，做才是重點。

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