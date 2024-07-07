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松惠的海鮮蔥餅

潘莉

今年母親節，女兒請我去吃韓國豆腐料理。我們來到家裡附近的韓國豆腐店，未進門就看見餐館玻璃窗上，貼著三道菜的圖片，其中那道香脆的海鮮蔥餅最吸引我。

不大的餐館幾乎客滿，短髮、穿著黑襯衫、繫著白圍裙的女服務生，引領我們走到座位，她很快地端來冰水和熱騰騰的大麥茶。除了石鍋辣餛飩豆腐和煎牛排，我當然要點海鮮蔥餅。女兒說：「今天是妳的節日，妳想點什麼就點什麼。」

服務生端來一盤盤調味小菜，接著是海鮮蔥餅，切成九小塊的圓餅躺在黑色圓盤裡冒著熱氣，焦黃香脆的模樣立刻吸引我品嘗。我夾起一塊吃起來並說：「嗯，還是沒有蒂莫西的媽媽做的好吃。」女兒笑著說：「好多年了，妳還念念不忘蒂莫西媽媽做的煎餅，我可是一點都不記得了。」

蒂莫西的媽媽叫松惠，他們是十幾年前，我們住在洛杉磯（Los Angeles）時的對門韓裔鄰居。那座公寓大廈裡只有三、四戶家裡有小孩，女兒和蒂莫西便成了形影不離的玩伴，家長們自然也成為朋友。

我們到海邊或公園玩，都帶著蒂莫西；過農曆春節時，我會各發紅包給女兒和蒂莫西，松惠則會送來一盤果蒂帶綠葉的柑橘；松惠在家做韓式煎餅，常常會做兩張，一張送給我們品嘗。

後來女兒上小學時，我家從市中心搬到南邊的郊區小城喜瑞都（Cerritos），兩家失去聯繫。我去過不同的韓國餐館，常會點一份海鮮蔥餅，但吃了那麼多家，都沒有找到松惠做出來的海鮮蔥餅味道，覺得餐館的口味都不如松惠。

松惠曾邀請我到她家，教我做煎餅，準備食材時，松惠沒有像廚師們那樣飛快地切菜，而是一刀一刀地慢慢切。她把蝦子切半，半個洋蔥切絲，一根胡蘿蔔刨片，一束青蔥切段，然後把從韓國超市H Mart買的煎餅混合粉和食材倒進一個大碗，她說：「混合粉已經調配好佐料，只需加水攪拌就可以了。」

松惠慢慢地攪拌，等食材和麵粉調得恰到好處，她舀起一湯勺麵糊說：「妳看，麵粉稀得可以倒出來，但仍稠得黏在一起。」她把勺子裡的麵糊緩緩地倒出來讓我看，然後燒熱不沾鍋，加上少許油，開始用中火煎餅。

從切食材、攪拌，再到煎餅，整個過程松惠不急不忙，沒有絲毫趕時間的概念，感覺這是一件極令人享受的事情，如同一個小孩在吸吮自己最喜愛的糖果，盡量延長享受的時間。而我心中的時鐘卻不斷地滴答，暗自催促她加快速度。

餐館裡的海鮮蔥餅和松惠做的，成分幾乎一樣，但餐館做的比松惠油膩。餐館趕完一單又一單，他們把蔥餅放在油鍋裡炸；而松惠的蔥餅是用不沾鍋以適度的中火煎出來的。松惠做的煎餅麵粉和食材比例適中，麵粉裹著食材；餐館做的食材多於麵粉，幾乎吃不出麵粉的香味，因為餐館要加足食材，讓顧客覺得二十六美元一張的海鮮蔥餅物有所值。

我明白了，餐館裡的海鮮蔥餅缺少了什麼，它缺少松惠食譜裡的恬靜、耐心和溫情，那是一種「慢慢」的味道。

服務生端來了熱到直冒泡的石鍋豆腐，女兒敲開生雞蛋，打入石鍋內。鐵板上滋滋作響的煎牛排也端來了，女兒說：「祝媽媽節快樂。」我說：「謝謝妳，是妳讓我變得完整。」

我學著松惠「慢慢」地享受，切一片牛排放進嘴裡，慢慢地咀嚼。

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