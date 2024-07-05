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旅遊趣事

錚錚

我在加州灣區（BayArea）住了四十多年，早先我年輕力壯時，「老」在我腦海中，沒有一點存在的空間，我常和妻子結伴到處旅遊。

有一次在中國遊玩時，走在一條水溝前，我躍身一跳，就過去了。司機對我說：「老夫子，小心啊！」我當時驚愣住了，原來我已經是「老夫子」了。

「老」是一定會來到的，我漸漸地也要為老年生活做準備，若有一天我不能開車了，要由A點到B點該如何去解決？要去超市買食物該怎麼去？可坐公車嗎？我還真的實地測試。後來Uber出現了，我就好好研究學習如何叫車、等車、付款等。我也都學會了，但人算不如天算，疫情一來，我哪敢去搭公車或是叫Uber？

仔細想想，人如果老了，由A點到B點還真是一件大事，我漸漸才發現，我想去搭公車，可能連車站都走不到。現在還要用拐杖，再下去由床上到洗手間都困難重重了。所以對老年人來講，由A點到B點的行動能力，是快速地在減少。

年輕時，我的B點是全世界，有些旅遊趣事記憶猶新。最早的一次參加朝聖，飛機扺達葡萄牙首都里斯本時，正是大清早的時候，我們坐上巴士時，那名漂亮的導遊小姐準備帶我們展開一天的遊覽。而我們經過長途搭機，當時只想睡覺，每個人都精神不濟，哪有什麼心情玩？由這個經驗我才體會到，若精神不好、吃不好、睡不好，這樣的旅遊是不可能愉快的。

現在想起來，我在兒時沒有聽說過「旅遊」這個名詞，讀中學時，有一天媽媽告訴我：「爸爸的朋友中，有一家人每年暑期都要由台北去基隆住兩周，是去度假。」我們當時十分迷惑不解，問媽媽：「自己的房子住得好好的，卻要去租個房子住兩周，是不是有神經病？」

曾經有一名旅遊團的女生，她在中東約旦的旅社早餐中，發現Buffet食物太豐富，就大吃大喝起來，結果整天都脹氣，只好留在遊覽車上養病，損失了整整一天的遊樂行程。導遊及領隊都告訴大家，只要吃到七分飽就可以了。

說到吃，我和妻子去日本旅遊時，因為我很少吃魚鮮，發現在日本天天都是海味，我這個怪人被導遊開玩笑地罵說：「你來日本，又不吃海鮮，又不泡溫泉，你來幹什麼？」而妻子非常愛海味，還自己再額外花錢，和另一名女團員湊上美金一百六十多元，去訂了一盤生魚片拼盤，外加一瓶酒，兩人吃得開心極了，那趟旅程，我多半是處於半飢餓的狀態。

此外，有一次我先在Costco買了幾大包牛肉乾（Beef jerky），準備帶在旅途中吃，但帶得太多吃不完，又帶回美國。沒想到入關檢查行李時，被問到有無肉類食品，幸好我說有Costco的牛肉乾，我還聲明是在美國買的，海關人員馬上要我打開箱子，並把我帶的牛肉乾全都找出來沒收，若我說沒有攜帶但卻被查出來，可能就要重罰了。

現在老了，看到家中的旅遊紀念品，真是感到啼笑皆非，這些玩意丟也不是，保留也不是。最笨的是買了好多書帶回家，結果沒讀過任何一本。

還有一樁很可笑的事，我花了大部分時間，在最精采的地區拚命照相，回家後去沖洗照片，結果我看到的風景是透過照相機及照片觀賞的。如今看來，我認為那不是真正的風景，所以現在我根本不想看這些照片。

也記得有一次朝聖，碰到一名非常賣力的導遊，在巴士上就仔細地介紹當地特色，但其實我們都不想聽，最後帶領的神父婉轉地告訴她，只要大致提一下就好，不必講太多細節。

由這點我又想起在葡萄牙的導遊，她一直在解釋葡萄牙歷年來的君王，我聽得有些不耐煩，心想：「關我什麼事？」

現在一想起旅遊就感到恐懼，想到會勞累，可能睡不好，又很費體力，所以目前的狀況是「在家千日好，出門一時難。」

日本 Costco 加州

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